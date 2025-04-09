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美國啟動對等關稅 車輛公會：反對調降整車進口關稅

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
車輛公會呼籲：政府應重視汽車產業發展及30萬勞工權益。圖／本報系資料照片
車輛公會呼籲：政府應重視汽車產業發展及30萬勞工權益。圖／本報系資料照片

美國啟動對等關稅，車輛公會緊急召集各大整車廠及主要零件廠理監事會員等數十位高階主管共商對策，與會業者代表均甚為憂心台灣汽車產業將淪為犧牲品，因此再次呼籲政府重視台灣汽車產業對經濟及就業的貢獻，產業鏈一旦瓦解，將立刻面臨2500家工廠關廠、30萬人口失業的嚴重威脅。

車輛公會表示，關稅議題已引發國內包括農業、藥品業及多項傳統產業甚為不安的危機感，汽車及其零件業也已歷經3天股市的全綠，造成產業界相當的恐慌。

車輛公會也提出四點呼籲，首先，美國對等關稅以貿易逆差為衡量點，而台灣對美國出口產品，汽車及零件佔不到2%，不是對等關稅的重點，但汽車產業背後代表著2500家工廠、30萬勞工就業，若無相關配套，斷然以汽車業為犠牲品，得失之間不成比例。

車輛工會表示，每輛汽車均由數千上萬個精密零件構成，整車與零件廠是相依相存的命運共同體，整車廠無法營運，勢必會引爆整個供應鏈全面瓦解的負面連鎖效應，這不只是2500家廠商生存的問題，更是30萬個勞工家庭的生計危機。

車輛工會指出，台灣已在智慧車、AI、半導體整合等領域展現潛力，台灣有實力參與全球電動車與智慧移動的新賽局，包括電動車三電及智慧座艙系統，這一切都要有國產車平台搭載及運行場域做後盾，整車產業鏈及生態系養成不易，不能毫無準備的就自毀長城。

車輛工會表示，汽車產業是工業之母，是典型的技術密集與資本密集產業，不但涉及龐大的產業鏈，包括鋼鐵、橡膠、塑膠、機械、電子等，更是安定國家軍工裝備體系的幕後力量，不可以被輕易放棄。

車輛公會再次強調，反對貿然調降整車進口關稅，這將重創國內整體汽車生態，拖垮供應鏈、摧毀產業信心、迫使投資撤離，最終削弱台灣在全球汽車產業鏈中的話語權與競爭力。

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