ESG最前線／關稅大戰 企業有三機會

近期，美國前總統川普再度拋出提高關稅的政策主張，對中國與台灣製造產品加徵高額關稅，其中針對台灣工具機等產品加徵高達32%的關稅，衝擊甚鉅。這場新的「關稅戰」不僅改變全球貿易格局，也對企業的永續經營與ESG發展帶來前所未有的挑戰與轉機。

以下從三個面向探討企業所面對的挑戰與可把握的機會。

一、成本壓力升高下的永續經營挑戰與財務韌性機會

川普提高關稅直接拉高台灣出口產品在美市場的成本，使得企業競爭力下降、訂單流失風險上升。尤其對出口導向型產業來說，價格敏感度高，高關稅將明顯削弱利潤空間，進而壓縮在ESG（環境、社會、治理）相關項目的投資空間，影響企業原訂的永續策略與排碳減量進程。

然而，這也促使企業重新檢視財務體質與風險管理機制，藉由提升營運效率與資源配置效益，增強企業的財務韌性。例如，導入節能減碳設備可同時降低營運成本與碳排放，有助於長期降低風險並符合ESG揭露標準。此外，部分綠色產品在美國市場反而具備關稅豁免潛力，可作為企業轉型升級的切入點。

二、供應鏈重組風險與多元布局機會

關稅政策迫使企業重新考量供應鏈布局，尤其是生產基地高度集中於中國或台灣的廠商，將面臨轉移產地、調整採購來源等壓力。供應鏈重組不僅涉及資本支出與時程風險，還須考量新設廠地點的環保法規、能源政策與社會責任要求，若處理不當，將進一步增加ESG評等中的「環境」與「社會」風險。

不過，這也為企業創造供應鏈「去風險化（de-risking）」與「區域化」的契機。透過多元化布局，不僅可降低對單一市場的依賴，也能增加企業在面對突發事件（如疫情、戰爭、地緣政治風險）時的應變能力。從永續經營角度看，多元化供應鏈有助於強化營運韌性，提升ESG中「治理」面的評價。

三、ESG投資壓力與綠色轉型加速機會

隨著外部貿易壓力上升，企業短期內可能減少對綠色技術、永續發展項目的投資，特別是在缺乏外部資金支持或政策誘因的情況下。然而，這也讓企業更有機會重新定位ESG的戰略價值，將其納入核心商業模式之中。

根據國際市場趨勢，全球對低碳、綠色產品的需求不減反增，尤其歐盟與美國推動碳邊境調整機制（CBAM），未來將成為台灣出口企業的重要門檻。若能趁勢發展具減碳效益的產品與技術，不僅可避開潛在的碳關稅，還可提升品牌形象與投資吸引力。更重要的是，ESG已逐漸被視為企業風險管理的一環，提早布局者將更具長期競爭優勢。