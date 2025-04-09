美國關稅引不安 車輛公會沉重呼籲：政府應重視台灣汽車產業發展

有關美國對等關稅議題，已引發國內包括農業、藥品業及多項傳統產業甚為不安的危機感，汽車及其零件業也已歷經3天股市的全綠，造成產業界相當的恐慌。

車輛公會於9日緊急召集各大整車廠(包括國瑞、中華（2204）、裕隆（2201）、裕隆日產（2227）、三陽（2206）、福特六和、台灣本田)及主要零件廠理監事會員等數十位高階主管共商對策，與會業者代表均甚為憂心台灣汽車產業將淪為犧牲品，因此再次呼籲政府重視台灣汽車產業對經濟及就業的貢獻，產業鏈一旦瓦解，將立刻面臨2,500家工廠關廠、30萬人口失業的嚴重威脅。

車輛公會提出以下4點看法，呼籲政府能加以重視：

二、 每輛汽車均由數千上萬個精密零件構成，整車與零件廠是相依相存的命運共同體。整車廠無法營運，勢必會引爆整個供應鏈全面瓦解的負面連鎖效應，這不只是2,500 家廠商生存的問題，更是30萬個勞工家庭的生計危機。

三、 台灣已在智慧車、AI、半導體整合等領域展現潛力，台灣有實力參與全球電動車與智慧移動的新賽局，包括電動車三電及智慧座艙系統，這一切都要有國產車平台搭載及運行場域做後盾，整車產業鏈及生態系養成不易，我們不能毫無準備的就自毀長城。

四、 汽車產業是工業之母，是典型的技術密集與資本密集產業，不但涉及龐大的產業鏈，包括鋼鐵、橡膠、塑膠、機械、電子等，更是安定國家軍工裝備體系的幕後力量，不可以被輕易放棄。