連鎖效應／總部對加盟店斷貨 損人不利己

最近某早餐連鎖總部對三店加盟者祭出斷貨處分 ，致使其無法經營，只能資遣員工結束營業，並留下500多萬債務。

我實在不想用「殺敵一千、自損八百」來形容，因為加盟者根本不是敵人，相反的還是事業上的最佳合作夥伴。

創業者必須通過「三座大山」的試煉，即人才、資本與通路大山，沒人沒錢沒通路，抱著好產品喊救命，無濟於事。只要有開店成功的商業模式，透過加盟可一次打通人才、資本和通路三座大山，因為加盟者帶人帶錢來開店，實現通路規模效益。

曾幾何時，見諸媒體的卻是總部和加盟者兵戈相向，像敵人般砍殺，身為強勢的一方，總部應捫心自問：是否忘了來時路？

每家總部都曾經是一店經營者，創業不易，起頭艱難，資金東湊西借…。許多連鎖總部共有的經驗是：直營店做不起來，但轉讓加盟店就活了。原因無他，只因店裡有一位創業者，奉獻全部的心力。

放下感慨、就事論事，加盟本就是法律所定的合作行為，關係不能維繫的最後，也是要靠法律解決，所以我也經常給總部忠告：「必須維繫良好的加盟合作關係，否則以契約開始，將以訴訟結束。」

加盟者面對被單方面解約，可尋求以下四項救濟方式：

一、正式要求與總部協商：總部透過行文告知違約要解約並斷貨，加盟者可直接回文，要求總部協商，並請求暫停斷貨處分。

二、請求商業主管機關協助：商業主管機關分中央與地方，中央為經濟部，地方為各縣市政府產業發展局，加盟者可提出訴願，尤其在總部不願協商溝通時。

三、協請公平會處置：公平法中訂有「加盟業主經營行為案件之處理原則」，加盟者可引援檢視，同時加盟爭議亦受公平法21條不實廣告和25條交易秩序的約制。

四、商業仲裁或訴訟：通常加盟糾紛的處理，會建議商業仲裁，仲裁效力等同法院判決，還有簡便、快速和省錢等諸多好處，比起訴訟更適合小規模經營者。

知名早餐連鎖三店加盟者被解約，經營虧損又逢家中生變，原想將其中兩店轉讓給店長持續經營，赴公司協商，沒想到卻得到違反「競業禁止」，走完合約不得轉讓的回應，這是斷人生路一。

年後加盟者接到總部函文，即行解除合約並停止供貨，致使三家店立時無法經營，此為斷人生路二。

如此對待昔日加盟夥伴，難道忘了總部背後還有數百位加盟者嗎？退一步說，就算加盟者違反競業禁止，對一個已負債500萬的「家人」求償300萬違約金，立刻進行200萬本票裁定，這是斷人生路三，試問法院會如此「判決」嗎？

強勢的一方，更應對手中的權力有敬畏之心。同樣是早餐連鎖，有總部無息貸款給加盟者開二店；有總部支持加盟者開店，先合資待穩定後再讓加盟者原價買回…，水能載舟、亦能覆舟啊。