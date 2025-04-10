智慧經營／會計師公會理事長張威珍 重視客戶 更要培養員工

「我的經營理念，和別人最大不同的地方是，很多企業家都重視客戶，但我花很多時間培養員工、留住員工。」會計師公會全國聯合會理事長、嘉威聯合會計師事務所所長張威珍對於企業永續經營有其獨到理念。

不怕挫折 從失敗激發潛能

張威珍27歲就考上會計師，當時正是台股飆漲年代，他也投入「做股票」，卻在股海中慘賠，被迫賣房。「這讓我痛苦很長一段時間，」他說，但這段失敗，也讓他悟出三件幸運的事：一是在年輕時就遇到挫敗；二是他有專業的會計師執照；三是有位好妻子支持他。

「上天對我非常好，我年輕時碰到挫折，若50歲碰到挫折，我的人生就完蛋了。」張威珍說，因為年輕時就碰到挫折，有本錢再重新來過；而且他有會計師執照，有專業可以重新開始。

張威珍說，「失敗激發我的能力」。自此張威珍非常努力工作，全心投入在會計事務所。1991年至2001年這十年間，會計業務成長十倍，由五名員工成長到50名員工，而今員工更達400多人。他回憶，剛開始打基礎時很辛苦，他和太太倆人都投入，都不算薪水，會計師事務所一年才賺86萬元，經過三、四年後總算站穩腳步。

這一路走來，張威珍提及他和別人經營理念很不同。他說，很多企業家都重視客戶，「但我花很多時間培養員工」。因為自己是鄉下來的小孩，員工若高中畢業就來上班，張威珍就培養他，讓他們提早下班去完成夜間部學業，並且鼓勵員工去考會計師，現在他事務所的合夥人「都是這樣來」。

他表示，培育員工會讓公司很有向心力，所以在成長階段，大家齊心齊力。他提供員工高薪資、盡量不加班的環境，早年購入的房產也都改為員工宿舍。

事實上，很多人的經營理念都是「重視客戶，疏忽員工管理」，但張威珍認為，真正面對客戶的是員工，不是會計師，事務所愈大間愈是如此，如果員工流動率很高，反而影響到客戶；如果培養員工、提供高一點的薪資，降低流動率，客戶就很習慣，認為你服務好。「舊員工、舊客戶，效率就會提升」。

留人留心 流動率低於同業

張威珍說，員工流動率高，整天都要教新人；若薪資高一點能留住人才，效率會提升，兩者相加之下，整體成本反而較低。「流動率高是很麻煩的事」。他很自豪，事務所的員工流動率僅3%至4%，遠低於同業的二成起跳。

AI時代來臨，是否衝擊會計師這行業？張威珍掛保證說，「AI時代，會計師不會消失，因為裡面還是有很多專業判斷」。AI只是工具，當年電腦剛發明，也有會計師無用論，到現在會計師還在，只是應用這些資訊和軟體而已。

他觀察，人力的確會因AI這項新工具而減少，本來三個人做的事，現在只要一個人做，但是十年後會計需求會擴大，企業會需要更多有利於經營的資料分析，所以會計不會被取代。

他提及，他事務所資訊部門就有20多人，既要維持高薪、又要不加班，如何做得到呢？第一是降低流動率，第二就是要運用資訊及新科技來提升效率。

他坦言，很多小企業忙於既有業務，沒有時間去學習新知識，就像一個鋸樹的工人，每天很努力工作，但收穫有限，你跟他說有新的工具可以讓效率更好，但他每天耗盡力氣無法理解。其次，就算能夠理解新工具，但要投入資金投入資訊化，這對中小企業也很困難。所以，推動中小企業數位化，一定要有政府協助，否則競爭力堪憂。