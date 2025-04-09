富旺全台規劃建案總銷近460億創新高 今年有6案陸續取照交屋

富旺國際開發（6219）總經理林宗毅9日表示，目前富旺全台規劃建案總銷已破新高、達459.65億元，總戶數超過3,600戶，將對於2025年及往後五年的整體營運，挹注豐厚穩健的永續成長，創造更好的獲利能力。

富旺今天受邀參加IR Trust與凱基證券舉辦的「2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇」，分享公司最新營運近況，與未來發展策略。

林宗毅指出，面對全球總體經濟動盪、經貿環境快速變化的局勢，房地產的保值性成了抗景氣通膨下資產配置良好的選擇。

儘管央行近年來祭出七波信用管制調控房市，致使市場買氣陷入觀望，但就富旺在手建案產品與房價結構來看，有高達78%為總價在1,200萬以下產品，總價受惠新青安優惠房貸政策，亦觀察到實際成交率仍呈現穩步提升，顯示剛性需求仍旺盛。

富旺觀察台灣因家庭結構改變，家戶人口減少，每戶自3.1人降至2.4人，家戶數卻持續增加，10年來增加102.6萬戶，每年平均增加逾10萬戶。

根據主計總處統計，營造工程物價指數也再創歷史新高，勞務類價格漲勢持續擴大，加上ESG永續發展下，綠色通膨來襲，以及制震建築、智慧技術導入等各項成本費用的疊加，均支撐著房價呈緩漲走勢。

林宗毅進一步指出，旗下在手建案產品多以小宅坪數、2至3房的規劃為主，並鎖定首購族、新婚夫婦、科技新貴、熟齡換屋等剛性購屋者。

統計近年9個預計完工建案目前銷售房價結構來看，總價1,200萬元以下共634戶，1,200萬以上180戶，相當於78%與22%，鎖定小宅建案，也為富旺開拓市場奠定堅實的基礎。

目前，富旺全台規劃建案總銷已破新高、達459.65億元，總戶數超過3,600戶，將對於2025年及往後五年的整體營運挹注豐厚穩健的永續成長，創造更好的獲利能力。

展望2025年，富旺手中已有總銷達118億元的6個建案，將於今年陸續申請使照，包括富旺鈺時代、耀時代VILLA、天際W-ONE、富旺敦厚（透天）、富旺艾美莊園及悅榕花園，預期將為今年營運注入強勁的成長動能。

另外，富旺董事會決議通過2024年擬配發每股0.7元現金股利及0.5 元股票股利，以4月8日的收盤價計算，現金及股票股利合併計算的還原殖利率約為7.36%。

林宗毅強調，此次配發政策主要為保留充足盈餘，助益未來穩健推案節奏，且持續密切關注政策變化，靈活調整推案時程與銷售策略，為市場帶來符合現代居住需求的優質住宅展品，並為整體營運創造更佳的成果。