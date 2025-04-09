板橋4社宅進度延宕惹議 國住都這樣解釋
立法院內政委員會9日赴新北市板橋區視察5處社會住宅建案進度，發現其中竟有4案施工落後超過30%，召委張宏陸質疑國住都中心為何未依法解約。
對此，國住都回應表示，目前全國共有近4萬戶社會住宅施工中，整體進度超前原計畫，然而，板橋地區的「稚匯好室」、「懷石好室」、「玫瑰好室」及「江翠好室」4案，受到過去疫情、缺工缺料與廠商自主管理能力不足等多重因素影響，造成施工進度較落後。
國住都強調，已啟動緊急管控機制，針對落後建案要求統包廠商提出趲趕計畫，並由專人督導、每周召開趕工會議，檢討施工流程、追蹤進度，現場亦已暫停估驗計價作業，改以階段性完工成果作為撥款依據，以強化廠商責任。
國住都說明，目前4案施工進度，「稚匯好室」、「懷石好室」已進入外牆裝修階段，預計9月30日完工；「玫瑰好室」、「江翠好室」完成結構體，正進行室內與外牆工程，預定於12月底完工。
國住都表示，將持續追蹤現場進度、協助排除困難，確保工程安全如期完成，不因趕工而犧牲品質，並將檢討落後案件管理缺失，持續優化監督機制與管理效能，確保全國社宅興建工作穩健推進。
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