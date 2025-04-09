川普關稅重擊台股…怕房市雪上加霜 房仲全聯會籲政府放寬限貸令

台股受盡川普關稅政策影響，市值一日蒸發6.6兆，外界擔心對房市雪上加霜。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）呼籲政府調整房市限縮政策，特別是第七波選擇性信用管制中的限貸令，避免產生資金流動性風險，同時提醒買賣雙方調整心態，從業人員也應調整營業模式，不要錯失危機帶來的轉機。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，川普政策虛虛實實，反覆無常，對等關稅政策是否真正實施，抑或藉此施壓各國重新談判、降低關稅壁壘，仍有極大變數，無需過度驚慌。從過往經驗來看，若市場下跌源自政治干擾，一旦干擾解除，市場便會很快反彈，然而這種忽高忽低如雲霄飛車般的波動，在川普任內恐將持續出現，顛簸在所難免，大家應提早做好準備，因應此一特殊時期。

王瑞祺表示，央行應調整現行打炒房政策，特別是第七波選擇性信用管制中的限貸令更應重新檢討，避免股房雙殺帶來的資金流動性風險，應適度給予不動產業者與消費者更多彈性，以應對當前變局。

此外，房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄也認為，買賣雙方皆需調整心態，對賣方而言，短期內市場勢必修正，不會和以前一樣只有一路向上，且川普任期才剛開始，未來必然還會頻出奇招，令世界難以招架，因此適時讓利議價，才能降低川普政策變動所帶來的風險。

面對近期房市低迷與川普股災帶來的經濟衝擊，房仲業者普遍面臨經營困境，一時之間缺乏明確解方。王瑞祺指出，目前市場雖未出現明顯的關店潮，但許多業者在資源緊縮壓力下，正被迫進行併店、轉讓等營運結構調整，以降低營運風險。

面對持續不確定的市場前景，王瑞祺說，業者應主動轉型，調整展店策略，並尋求多元業務發展方向，包括租賃、商用不動產及資產管理等領域，同時導入AI科技工具，提升對價格波動與市場趨勢的掌握能力。他強調，唯有在困境中尋求突破，將風險轉化為成長的契機，方能在市場回溫時搶占先機。