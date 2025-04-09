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川普關稅重擊台股…怕房市雪上加霜 房仲全聯會籲政府放寬限貸令

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺呼籲政府應調整現行打炒房政策，特別是第七波選擇性信用管制中的限貸令更應重新檢討。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺呼籲政府應調整現行打炒房政策，特別是第七波選擇性信用管制中的限貸令更應重新檢討。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

台股受盡川普關稅政策影響，市值一日蒸發6.6兆，外界擔心對房市雪上加霜。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）呼籲政府調整房市限縮政策，特別是第七波選擇性信用管制中的限貸令，避免產生資金流動性風險，同時提醒買賣雙方調整心態，從業人員也應調整營業模式，不要錯失危機帶來的轉機。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，川普政策虛虛實實，反覆無常，對等關稅政策是否真正實施，抑或藉此施壓各國重新談判、降低關稅壁壘，仍有極大變數，無需過度驚慌。從過往經驗來看，若市場下跌源自政治干擾，一旦干擾解除，市場便會很快反彈，然而這種忽高忽低如雲霄飛車般的波動，在川普任內恐將持續出現，顛簸在所難免，大家應提早做好準備，因應此一特殊時期。

王瑞祺表示，央行應調整現行打炒房政策，特別是第七波選擇性信用管制中的限貸令更應重新檢討，避免股房雙殺帶來的資金流動性風險，應適度給予不動產業者與消費者更多彈性，以應對當前變局。

此外，房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄也認為，買賣雙方皆需調整心態，對賣方而言，短期內市場勢必修正，不會和以前一樣只有一路向上，且川普任期才剛開始，未來必然還會頻出奇招，令世界難以招架，因此適時讓利議價，才能降低川普政策變動所帶來的風險。

面對近期房市低迷與川普股災帶來的經濟衝擊，房仲業者普遍面臨經營困境，一時之間缺乏明確解方。王瑞祺指出，目前市場雖未出現明顯的關店潮，但許多業者在資源緊縮壓力下，正被迫進行併店、轉讓等營運結構調整，以降低營運風險。

面對持續不確定的市場前景，王瑞祺說，業者應主動轉型，調整展店策略，並尋求多元業務發展方向，包括租賃、商用不動產及資產管理等領域，同時導入AI科技工具，提升對價格波動與市場趨勢的掌握能力。他強調，唯有在困境中尋求突破，將風險轉化為成長的契機，方能在市場回溫時搶占先機。

台股 川普 房仲業者 房市 關稅

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