股房雙殺恐釀資金流動風險 房仲公會籲調整限貸令

房仲公會全聯會表示，川普關稅重創台股，恐使已受金龍風暴衝擊的房市雪上加霜，成為壓垮房市的最後一根稻草，政府應儘速調整房市限縮政策，以避免產生資金流動性風險。

房仲全聯會理事長王瑞祺指出，美國大選後，市場預期川普恐將成為全球經濟最不可控的黑天鵝，果然上台僅半年，即爆發關稅核彈。台股在清明連假後首日開盤，創下史上最大跌幅，出現交易窒息量，股市市值一日蒸發6.6兆。

他表示，從過往經驗來看，若市場下跌源自政治干擾，一旦干擾解除，市場便會很快反彈，然而這種忽高忽低如雲霄飛車般的波動，在川普任內恐將持續出現，顛簸在所難免，大家應提早做好準備，因應此一特殊時期。

王瑞祺表示，賴總統在第一時間已向國人說明政府會將取5項因應策略，行政院也規劃提出880億元特別預算方案，但公會懇切呼籲政府，應調整現行打炒房政策，尤其第七波溯及既往的限貸令更應重新檢討，以避免股市與房市雙殺帶來的資金流動性風險，否則再強健身體也無法經得起突然的休克衝擊，應適度給予不動產業者與消費者更多彈性，以應對當前變局。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，現階段買賣雙方皆需調整心態，對賣方而言，短期內市場勢必修正，不會和以前一樣只有一路向上，且川普任期才剛開始，未來必然還會頻出奇招，令世界難以招架，因此適時讓利議價，才能降低川普政策變動所帶來的風險。

買方亦不要過度期望房地產崩盤，全球與台灣民間資金依然充沛，只是暫時觀望川普政策帶來多少的不確定性，時時伺機而動。好宅就是好宅，無多頭與空頭之分，以長久來看，良好居住環境的房價必然上漲，對於有剛性需求的民眾而言，此時依然是挑選好房的時機，無須因為股災而影響決策。

全聯會理事長王瑞祺指出，目前市場雖未出現明顯的關店潮，但許多業者在資源緊縮壓力下，正被迫進行併店、轉讓等營運結構調整，以降低營運風險。

面對持續不確定的市場前景，他呼籲業者應主動轉型，調整展店策略，並尋求多元業務發展方向，包括租賃、商用不動產及資產管理等領域，同時導入AI科技工具，提升對價格波動與市場趨勢的掌握能力。唯有在困境中尋求突破，將風險轉化為成長的契機，方能在市場回溫時搶占先機。