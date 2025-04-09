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桃園建商稱預售屋頂樓可蓋KTV、健身房 公平會罰120萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
桃園建商廣告不實挨罰。圖／公平會提供
桃園建商廣告不實挨罰。圖／公平會提供

公平交易委員會9日通過處分，針對桃園中壢建案「威均晶鑽」廣告內容不實，裁罰威旺建設有限公司80萬元、璽悅廣告有限公司40萬元，合計120萬元罰鍰。兩家公司在廣告中聲稱建案的屋突層（頂樓突出部分）可規劃為KTV、健身房等室內空間，實際上卻是樓梯間、機房、水箱等用途，不但違反《公平交易法》，也可能觸犯《建築法》。

公平會調查發現，業者在廣告中的「RF2、RF3平面參考圖」標示頂樓空間可作為KTV或健身房，引導消費者誤以為可合法使用。但經向桃園市政府查證，該處空間實際核准用途並非如此，也未經申請變更設計，屬於違規使用。

公平會指出，這類誤導性廣告已違反《公平交易法》第21條第1項規定，屬於對商品內容與用途的虛偽不實表示，足以影響消費者的交易決定。公平會呼籲建商應依法規劃與銷售，不得利用廣告混淆視聽，否則不僅損害消費者權益，也將重創自身商譽。

此外，公平會也提醒購屋民眾，買房前務必審慎比對廣告內容與實際核准的建築使用許可（建照、使照），確認空間用途合法，才能保障權益、遠離糾紛。

公平會 廣告 建商 消費

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