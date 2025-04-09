讓利第一槍！甲山林祝文宇：濱河帝景祭新板特區六折價 今年千億新案全都讓

甲山林集團董事長祝文宇9日在2025年甲山林集團水岸系列首發案「濱河帝景」記者會中表示，集團今年自建案新推案量總金額高達1,000億元，面對千億元規模的市場競爭，為了把業績做出來，決議今年新建案全數讓利，首發案「濱河帝景」今年228潛銷至4月9日正式公開日，總計賣逾五成，每坪成交均價約75萬元左右。

祝文宇強調，位於新北市板橋的首發案「濱河帝景」，熱銷關鍵就是「讓利」，每坪成交均價約75萬元，不僅較區域行情讓利逾6%，更是新板特區將近六折價。

祝文宇強調，國內房地產市場跟美國總統川普祭出的關稅戰沒有關係，至今對建築業也沒有影響，反觀房市自住剛性需求照樣存。

他分析，今天消費者面對的房子舊了、公寓老了，難道雙北市民眾想要繼續住在舊公寓、想要住老房子，國人不怕地震嗎？如果民眾有換屋需求的話，就對新房子有需求。

祝文宇表示，「房市是最好的保值產品，市場觀望才是入場的好時機」，每次不景氣都是甲山林打開市場觀望的買氣，敢在這時候推出新建案，因為看到區域（板橋）的未來性，加上甲山林推案集中在供不應求區域推案，尤其是自建案。

祝文宇強調，對我來說，自建案就是賺多賺少而已，讓利有沒有用、看建案買氣就知道，反應好才叫讓利，反應不好就不叫讓利，「反正今年千億元規模的自建案，就是全讓（利）」。

甲山林集團副董事長張境在表示，總銷約90億元的「濱河帝景」，總共430戶，從228連假潛銷至4月9日，一個多月賣了超過五成、逾260戶，每坪成交均價約在75萬元，相當於新板特區每坪成交價120萬元的六、七折；他認為，這次美國關稅戰引起全球經濟、股市大震盪，對市場衝擊預計需要半年，才能評估對房市的影響。