立院考察台中101預定地 賈永婕：台中投資計畫不受影響

立法院財政委員會9日赴台中考察國泰與台北101合作的「台中101」投資案，市長盧秀燕感謝財委會選在國家面臨美國對等關稅衝擊的時刻到訪關心台中發展，也感謝帶領台北101團隊的董事長賈永婕看好台中消費市場，此時此刻投資是最聰明的選擇，盼藉由擴大內需帶動經濟動能，緩解高關稅壓力。

盧秀燕指出，帶動經濟有三大要素，包括出口、擴大內需投資及刺激民間消費，如今全球面臨美國對等關稅困境，台灣產業以出口導向為主，更受到巨大衝擊。國泰與台北101合作的「台中101」投資案，將可透過投資刺激消費強大動能，可望緩解台中的經濟壓力，是絕頂聰明的選擇。

另外，財委會今日考察，多家公股銀行董事長或總經理出席，盧秀燕也特別拜託公股銀行在關稅談判期間不要抽緊銀根，維持資金流動，支持企業持續營運。

台北金融大樓董事長賈永婕表示，這次美國的關稅政策對於台灣經濟可能產生動盪，但她對於長期的未來是非常有信心的，台中的投資計畫不會有任何變化。這次商場位於交通樞紐，預計1.7萬坪，設計上會用精緻新興的型態進行開發。

賈永婕也提到，雖然目前對外有關稅障礙，但她對於國內消費還是很有信心，接下來的母親節檔期歡迎大家到台北101消費，之後再到台中101購物。

經發局表示，台中百貨零售市場不斷擴張，包括新光三越、大遠百、Costco營業額都是全台或全球之冠；漢神洲際購物中心預計今年底完工營運，全國最大商場的「D-ONE第一大天地」也在去年動土，再加上「台中101」將進駐，國內外百貨龍頭紛紛加入台中消費戰局，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

今日立院財委會考察「台中101」預定地，由於正值市議會備詢，盧秀燕指派副市長鄭照新陪同，中午委員聽取簡報時，盧秀燕則在議會午休空檔親自到場致意。

包括立法委員賴士葆、林思銘、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，以及財政部政務次長阮清華、國庫署長陳柏誠均到場；立法院副院長江啟臣、立法委員麥玉珍也派代表到場關心。

此外，兆豐國際商銀董事長董瑞斌、第一商業銀行董事長邱月琴、華南金融控股董事長陳芬蘭、合作金庫商業銀行董事長林衍茂、彰化商業銀行總經理周朝崇、臺灣中小企業銀行代理董事長李國忠。

以及台北金融大樓董事長賈永婕、總經理朱麗文、中國信託金融控股總經理高麗雪、臺灣證券交易所董事長林修銘、中央存款保險總經理鄭明慧、中華電信投資事業處副總經理陳元凱都到場參與。