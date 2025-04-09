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精誠去年擬配息5.2元 現金殖利率5.2%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

精誠資訊（6214）董事會9日決議去年股利分派，每股擬配發現金股利5.2元，維持前一年度配息水準，配息率67.89%，若以9日收盤價99.7元計算，現金殖利率約5.2%。

精誠去年受惠五大核心產品表現亮眼，全年稅後純益達19.57億元，年增31.48%，創新高，每股純益7.66元。

展望今年，精誠資訊表示，經營重點著眼五大方向，包含擴大AI領域投資與發展，建立AI＋生態圈橫向結盟，並持續深化Ai4iA垂直產業應用，加速推動區域化發展，鎖定東南亞與日本市場，進一步延伸集團的自有產品與服務，提升海外市場競爭力與優勢。

精誠資訊今年也擴大東南亞布局，近期宣布於新加坡成立SYSTEX Asia東南亞營運總部，提供台商在東南亞布局所需的全球IT服務與在地金流、物流、商流服務，衝刺東南亞市場商機。

精誠 股利 配息

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