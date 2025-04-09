提升國際旅客來台 Klook調查「這三類」最吸引旅客

交通部觀光署今年訂定千萬人次目標，交通部9日針對「提升國際旅客來台」赴立法院進行專題報告，會中觀光署提到將會於主要市場強化品牌行銷，對此，Klook每年也針對亞太地區旅客做的旅遊行為調查也顯示，84%亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28%因想參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型。

Klook指出，台灣的自然風景和美食文化是許多海外旅客認識台灣的第一印象，像是北海岸、九份、墾丁等，還有夜市等街頭小吃，甚至對日本旅客來說，台灣除了美食外，安全、點對點交通便利、相近的文化歷史更是他們選擇台灣的主要原因。

此外，Klook也提到，要吸引海外旅客來台並讓他們一來再來，需要持續創造更多旅遊話題和亮點，強化海外旅客來台的動機從每年針對亞太地區旅客做的旅遊行為調查也顯示，84%亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28%因想參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型。

Klook說，台灣文化展演觀光的知名度也在逐步提升，例如高雄這幾年舉辦了許多大型演唱會，成為亞太地區音樂旅遊的熱門目的地之一，更帶動了當地演唱會經濟，加上完善的基礎設施和交通建設，也讓高雄在國際上的知名度持續提升，更入選Klook 2025全球新興旅遊目的地榜單，與全球其他旅遊新星包括澳洲達爾文、日本日光、越南富國島等，共同展示全球新興旅遊城市的魅力。

近期Klook也和台北市觀傳局共同攜手宣傳即將到來的世壯運，聯合台灣、日本、韓國、香港及新加坡等Klook在地團隊，全面推廣台北觀光旅遊，其中3月份光台北觀光商品的海外銷售就較2月成長3成，成長最快包括菲律賓、韓國、香港、美國等旅客為主。