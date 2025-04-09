搶攻端午市場 福容大飯店、祥和蔬食瞄準粽子養生商機

距離端午節還有一個多月，但各家粽子已經展開搶市大戰，福容大飯店特選六款人氣口味，推出「福容粽」禮盒，每組10入售價1,380元，從臻饌鮑魚、湘蓮蛋黃粽到金福養生素齋粽等多款風味。而今年全新設計的時尚保冷袋，以寓意祝福的紅金色系搭配金色線條，呈現台灣山海之美，福容家會員最高可享88折優惠，即日起限量預購中。

福容大飯店表示，今年推出的六款各具特色的美味粽子，是由主廚精心選用頂級食材及豐富餡料。「頂級臻饌鮑魚粽」以整顆鮮嫩鮑魚為主角，搭配豬胛心、香菇、雪蓮子與金鉤蝦，海陸交融，口感層次分明。「御品珍珠干貝粽」包覆濃厚大海味的珍珠干貝，與豬胛心、香菇、花生口感層次豐富，鹹鮮濃郁。而經典家鄉味的「嚴選栗香鮮肉粽」則是將香甜冰糖栗子與豬胛心肉、香菇完美融合，「五星湘蓮蛋黃粽」，香甜的鹹蛋黃搭配豬肉、香菇、雪蓮子，鹹香適中滋味鮮明。

連續七年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，也推出多款素粽供消費者選擇，祥和塔香三杯素粽依循古法炒料、選用特級杏鮑菇及上選清甜黃金板栗，搭配祥和獨到的三杯塔香風味，用料實在、內餡豐富，除了三杯原味之外、還有採用祥和主廚特製辣油做成的三杯辣味粽可供選擇。

不只福容推出素食粽，祥和蔬食適合養生飲食的饕客。而讓長輩兒童都愛不釋手的「蜜香紫米福桂粽」，將桂圓、冰糖栗子、蜜紅豆熬煮入味，清甜不膩。

今年祥和蔬食新推出祥和端陽五福素粽，嚴選有機米粒與優質燕麥，搭配多種台灣在地食材，內餡選用獨家香滷植物肉排，以醬香滷製使其鹹香入味，與糯米完美融合，形成獨特的美味層次。

不只鹹粽，甜粽也是端午不可或缺的美味，今年祥和蔬食特別選用大甲芋頭作為內餡主角，經過精心蒸煮與細緻搗製，呈現最純粹的芋泥風味，搭配營養豐富的紫米，讓整體甜味更加溫潤且層次分明。這款紫米芋泥甜粽不僅適合素食者，也能滿足甜食愛好者的味蕾。