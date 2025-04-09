光陽下週股東會改選董事 今年拚油車市占率3成
光陽（KYMCO）集團董事長柯勝峯表示，光陽下週將召開股東會並改選董事，面對關稅變數，光陽集團目前沒有增加海外生產據點計畫，今年集團在台灣燃油機車市占率目標達到3成，持續邁向「油電雙料冠軍」目標。
光陽今天上午在高雄總公司舉行公益活動並慶祝高階車款達標，柯勝峯與光陽品牌代言人、「台灣隊長」陳傑憲共同出席，會後柯勝峯接受媒體採訪。
柯勝峯透露，光陽預計下週召開股東會並改選董事，媒體問及新任董事候選名單，他笑說，「到時候結果就知道」。柯勝峯指出，目前家族持股比重大約3成多。
談到因應美國總統川普對等關稅變數策略，柯勝峯表示，目前光陽集團產能全球布局為台灣、中國大陸常州、越南等地，光陽自製率大約2成多，其他關鍵零配件與供應鏈夥伴合作，目前光陽集團沒有在其他海外市場擴產規劃。
展望今年營運目標，柯勝峯宣示，今年光陽集團在台灣燃油機車市占率要達到3成，持續邁向燃油機車和電動機車「油電雙料冠軍」目標。
根據資料，累計今年前3月台灣機車掛牌數16萬1034輛，年增2.4%，其中光陽掛牌數4萬3235輛，市占26.8%。
光陽今天舉行培育棒球新世代公益贊助儀式，柯勝峯代表捐出新台幣100萬元公益義賣總額，捐贈給高雄市中正國小以及陳傑憲母校大仁國中棒球隊，作為培育高雄基層棒球所用。
陳傑憲致詞謙虛表示，自己小時候在高雄基層棒球隊練習，經過教練團指導與學習，才有今天站在這裡與大家說話的資格。
陳傑憲期許小朋友們珍惜打棒球的美好時光，更要抱持感恩的心，面對未來的路途，記得過程中各界的幫助，期盼小朋友們繼續加油。
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