建商讓利潮來了！愛山林開第一槍 祝文宇：今年推千億案量、每案都有甜甜價

股災肆虐，第一波建商讓利潮來了！愛山林（2540）董座祝文宇說「我讓利把大家逼出來，其他建商會跟進。」他進一步指出，今年照樣要推出1000億元的自建案，之後推出的案子都會讓利，因為每一次不景氣，就是愛山林的機會，我們就是要成為市場帶動者。

愛山林與達欣工程聯手投資興建新北市板橋區「濱河帝景」案，9日舉行公開儀式，祝文宇指出，該案是今年度讓利第一案，位在水岸第一排，本來打算開價百萬，決定改成單價7字頭，相較新板特區新案開價達90到100萬元，讓利幅度不少，因此才銷售一個多月就已售五成以上。

川普關稅影響全球股災，台股進入熊市，面對打房、股市雙重壓力，祝文宇反倒不擔心，他表示，以自住客角度來說，許多客戶變保守，房價停滯，那不就是進場買房的好時機嗎？「我只要願意讓利，相信大家不會那麼傻，因為比一比就知道，哪些區域是供不應求。」

祝文宇表示，愛山林目前的策略很明確，第一，地段好，著墨在自住客的需求上，瞄準大家喜歡的地點；第二，售價調整，買房最重要的就是要能買得起；第三，品質規劃，不論是建材加持或是附帶裝修，都要讓購屋族未來能住的滿意；第四，產品未來性，相信購屋族除了住的滿意外，也會希望未來轉手可以增值。

「因為愛山林有能力讓利，這一波房市低迷時，會讓客戶感受、認同現在就是下手的時機。」祝文宇說，公司選地眼光精準，諸多土地都是早期購地，這也是可以讓利的底氣，今年照樣要推1000億元的自建案，而且接下來每一個案子都會讓利，像是暑假要推的中和大案「左岸明珠」，預計讓利銷售兩個月就封盤，反正「好地點、好房子，我根本不怕賣不掉，讓利大家要買就買，不買就算了。」

對於房市未來發展，祝文宇強調，雙北、新竹等供不應求區域，一直都會有剛性需求，老百姓只要買得起、住得起，誰不想要住新房子，尤其近年發現年輕人對居住環境、社區管理要求更高，雙北老舊屋齡眾多，年輕人都不想住在老公寓，所以在這個趨勢下，要換好品質的房子需求不會停下來。

祝文宇說「愛山林抓準趨勢，適時讓利，也是希望能做到一件事，就是讓大家買得起房子，我也期待其他建商一同跟進讓利潮，這一波就是看誰有本事。」