2025農村好物入選倍增 十年有成激發創新動能
農村水保署今天發表2025農村好系列計畫聯合成果，不僅有多次獲獎品項，還有50項首次獲選業者，比去年多出1倍，顯示出迄今舉辦第10屆，已激發出農村產業創新發展動能。
農業部農村發展及水土保持署舉辦「農村真．美．好－2025農村好系列計畫」聯合成果發表會，由農業部次長黃昭欽頒獎給獲選的農村好物業者。
農村水保署長李鎮洋指出，今年獲選農村好物業者比去年多出1倍，顯示推動選拔邁入第10屆，激發出農村產業創新發展的強勁動能。
農村水保署統計，今年獲選者包含多次入選的豐滿生技「紅薑黃手打麵－紅薑黃芝麻醬風味」、味榮食品「有機黃金麥味噌」。
還有多達50項首次獲選業者，例如來自新竹新埔的「九芎湖愛玉吸凍」、台南市玉井聯興青果生產合作社的「芒果乾」等。「農村好物」計畫迄今邁入第10屆，累計選出483項產品，共314家業者獲選。
「農村社區企業經營輔導計畫」部分，農村水保署統計，自民國105年到113年，累計輔導農村社區企業241家次，包含讓青年創業根留農村、社區組織轉型企業、深耕在地與農村社區共好等，因此誕生循環經濟、新品研發等產品，並有農社企在113年度合計回饋推動農村社區綠色照顧服務，達新台幣257億元。
「農村好店輔導計畫」部分，農村水保署統計，自111年到113年，累計輔導97家農村特色店家，包含場域優化及風格改造，迄今店家自我投資改造已逾6300萬元。例如台南市新市區農會、特色茶莊華陽茗茶以及風土餐食代表粿家幫，來客數因此提高4倍，並持續成長。
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