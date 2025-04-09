承業醫營收／3月5.6億元倍增 首季寫同期新猷

承業醫（4164）昨日公告3月營收5.6億元，較去年同期大幅增長151%，第1季營收一舉突破10億，呈現淡季不淡，並寫下掛牌以來同期最高；近期不少醫材股都受關稅議題影響，對此，承業醫表示，公司產品銷售95%以上在台灣市場，少部分出貨中國、印尼，本就無產品出口至美國，故川普關稅政策對公司營運並無影響。

承業醫表示，除3月受高價設備訂單認列帶動，創近一年半單月營收新高外，今年受惠市場需求強勁，醫療設備業務接單旺盛，且連鎖藥局事業加速拓點，預期除第1季表現亮眼外，下半年更將進入高價設備驗收旺季，營運將逐步走高。法人估，承業醫今年全年營收可望大幅超越過往，並再創歷史新高，獲利表現同樣備受期待。

此外，承業醫近年推廣質子治療有成，3月初甫與國防部完成醫學中心質子治療系統銷售合約簽訂，尚有與彰化基督教醫院之質子治療系統銷售合約在手，兩張大單合計近30億，為未來一大成長動能，公司整體發展後勢可期。