甲山林板橋水岸宅公開 訴求「讓利價」吸200組預約

甲山林建設板橋新案「濱河帝景」今天公開，個案訴求讓利價，水岸第一排，開價一坪75萬元。業者表示，2周來已超過200組客戶探詢預約，如同當年「江翠one」席捲市場的熱銷威力。

濱河帝景位於板橋環河西路四段、縣民大道三段、萬板路，基地約1309坪，規畫興建24樓，中小坪數產品。

甲山林建設董事長祝文宇表示，目前新板特區實登房價已站上120萬/坪，江翠重劃區自2016年以50萬/坪起步，至今也已漲到90-100萬/坪。

他表示，雙北河岸首排土地開發趨近飽和，現有選擇多為高總價、大坪數規劃，一般購屋族難以負擔，只能望河興嘆。甲山林看到民眾需求，特別規畫中小坪數，並開出一坪75萬元，等於是新板6折價的讓利價。

甲山林表示，「濱河帝景」大基地開發，四面臨路，外觀採新古典建築美學設計，雙林蔭大道圍塑優雅場域，頂樓設有露天泳池花園，並引進專業物管團隊管理，形塑高質感品味。