捷迅營收／3月月增134%與第1季寫佳績 累計年增98%

國際貨攬業者捷迅（2643）3月營收達7.52億元，年增率134%；累計第1季營收為19.35億元，年增率98.61%。

捷迅2024年財報每股盈餘（EPS）6.11元，配發現金股利4.5元，以昨天的平盤價格65元計算，現金殖利率近7%。

捷迅表示，業績成長並非短期受關稅貿易戰及國際經貿問題影響下的出貨潮，而是各項營運項目及國內外各據點的同仁陸續斬獲新生意，因長期得到舊有客戶的肯定支持下穩定續約合作，加上去年多項海外布局及東南亞拓點、併購等綜合效應所成就這番成績。

捷迅進一步指出，捷迅經營團隊因持續掌握政經動態、國際局勢變化、緊密了解客戶需求，所以每年設定集團發展的方向，較不易受近期關稅疑慮等不明朗狀況下所影響，反而是穩健配合客戶的海外拓展的腳步而調整，除因應地緣政治、經濟、貿易等因素下所造成的改變，滿足客戶受局勢影響的空、海運或是物流倉及報關或其他整合型多元整合運送方案。

捷迅擁有超過40逾年豐富的國際物流經驗，自中美貿易1.0開始協助客戶遷廠，藉由觀察全球貿易的變化，陸續完成印度清奈設立子公司，隨後於2024年第2季完成併購西雅圖子公司，為配合客戶移廠需求，於同年第3季設立越南子公司；也將於今年第2季季未完成美國德州達拉斯機場內的保稅物流倉設立。