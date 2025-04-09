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中鋼運通公司與永記造漆工業公司深化技術合作 研發海洋友善船舶塗料

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中運公司4月9日假高雄漢來飯店與永記造漆舉行船舶塗料技術合作平台成立儀式，在中運公司董事長張秋波(左一)及永記造漆董事長張德仁(右一)見證下，由中運公司總經理林錦駿(左二)及永記造漆總經理陳弘偉(右二)共同簽署意向書，雙方為綠色海運的永續發展貢獻一己之力。(中運公司/提供)
中運公司4月9日假高雄漢來飯店與永記造漆舉行船舶塗料技術合作平台成立儀式，在中運公司董事長張秋波(左一)及永記造漆董事長張德仁(右一)見證下，由中運公司總經理林錦駿(左二)及永記造漆總經理陳弘偉(右二)共同簽署意向書，雙方為綠色海運的永續發展貢獻一己之力。(中運公司/提供)

中鋼運通公司9日假高雄漢來飯店與永記造漆（1726）舉行船舶塗料技術合作平台成立儀式，在中運公司董事長張秋波及永記造漆董事長張德仁見證下，中運公司總經理林錦駿及永記造漆總經理陳弘偉共同簽署意向書，由中運公司提供船隊航運路線相關數據，永記造漆針對中運船隊運輸物料所經過的海洋水域，深化研究及開發更具海洋友善的船舶塗料，雙方為綠色海運的永續發展貢獻一己之力。

中運公司是中鋼（2002）轉投資的海運物流事業子公司，秉持「成為精實卓越的國際海運物流企業」願景，致力於提供安全、經濟、便捷的海運服務，除了嚴格遵守國內外相關法令，並依國際海事組織(IMO)制定之防止船舶汙染國際公約(MARPOL)要求，建置船舶能源效率管理計畫(SEEMP)。

此外，中運公司也善加利用AI及大數據分析，打造智慧化船舶以提升船隊管理效能，執行最具能源效率的船舶操作。由於船舶外板使用的防污漆能防止藤壺、海藻等海洋生物附著，降低船舶航行海洋的摩擦阻力，達到節省燃油效益，中運公司除已採用永記造漆最新開發的進階型防污漆與矽基型船舶漆，也與該公司合作投入更具海洋友善的船舶塗料研發。

永記公司自1951年創立，為國內知名上市公司，其自有品牌「虹牌油漆」的優質形象深入人心，產品更是多元化應用於建築、重防蝕、防水材、防火塗料、彩鋼塗料及船舶塗料等產業，並逐步由將銷售市場自台灣拓展至海外，分別在美國、越南、馬來西亞等國家建立生產廠地與服務供應鏈。

中運公司承運貨物的船隊多數船舶停靠台灣港口，航線上以往返澳洲、加拿大、巴西、日本、東南亞等地，由於赤道附近海洋水域相較高緯度地區的溫度較高，因此不同海洋水域的航線對船舶塗料的影響有所不同，永記造漆將會參照中運船隊的航線進行環保友善船舶塗料的客製化開發，協助中運公司進一步提升節能、減碳與海洋生態保護的ESG推動績效。

中鋼 航線 董事長

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