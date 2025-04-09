搶攻西區門戶商機 開發商砸逾5億元低調買進三戶透天厝拚改建

據實價登錄資料，知名「補習街」、台北市信陽街，有開發商在今年1月時，總計砸下約5.3億元、一口氣買下三棟透天厝，土地共108.61坪；值得一提的是，去年7月，同一開發商才買下鄰近的南陽街兩棟透天，總價約3.7億元，鎖定此區開發整合的意味濃厚。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台北市西區門戶周邊各區的億元級透天厝交易，所在基地的土地使用分區以商業區為大宗，主要是過去台北車站附近的土地規劃以開發效益高的商業區居多，尤其是站前商圈幾乎都是第四種商業區，容積率高達800%，若再加上之後進行老屋重建、爭取容積獎勵，還可望進一步放大開發規模，吸引建商積極布局。

陳定中指出，西區門戶重大開發話題多元，去年已有台汽北站改建的「皇翔台北廣場」完工招租，後續還有「台北雙星」摩天雙塔大樓、E1/E2公辦都更案等大型開發案可期，往後在新豪辦、新商場等生力軍加入下，西區門戶的辦公室及店面行情也更具潛力。

第一建經研究中心副理張菱育分析，這些透天厝興建時期相當早，甚至許多屋齡已不可考，如今台北素地稀少，開發商將獵地目標轉向產權相對單純的老透天，看好透天的土地價值，也讓建商願意高價收購，且多棟一同整合可創造更大效益，若符合危老重建資格，亦可增加建築容積獎勵，對未來建案規畫更是加分。