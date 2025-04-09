快訊

獨／融資追繳令萬箭齊發！壽險公司湧現解約潮 櫃檯人員加班趕工

狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

搶攻西區門戶商機 開發商砸逾5億元低調買進三戶透天厝拚改建

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據實價登錄資料，知名「補習街」、台北市信陽街，有開發商在今年1月時，總計砸下約5.3億元、一口氣買下三棟透天厝，土地共108.61坪；值得一提的是，去年7月，同一開發商才買下鄰近的南陽街兩棟透天，總價約3.7億元，鎖定此區開發整合的意味濃厚。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察台北市西區門戶周邊各區的億元級透天厝交易，所在基地的土地使用分區以商業區為大宗，主要是過去台北車站附近的土地規劃以開發效益高的商業區居多，尤其是站前商圈幾乎都是第四種商業區，容積率高達800%，若再加上之後進行老屋重建、爭取容積獎勵，還可望進一步放大開發規模，吸引建商積極布局。

陳定中指出，西區門戶重大開發話題多元，去年已有台汽北站改建的「皇翔台北廣場」完工招租，後續還有「台北雙星」摩天雙塔大樓、E1/E2公辦都更案等大型開發案可期，往後在新豪辦、新商場等生力軍加入下，西區門戶的辦公室及店面行情也更具潛力。

第一建經研究中心副理張菱育分析，這些透天厝興建時期相當早，甚至許多屋齡已不可考，如今台北素地稀少，開發商將獵地目標轉向產權相對單純的老透天，看好透天的土地價值，也讓建商願意高價收購，且多棟一同整合可創造更大效益，若符合危老重建資格，亦可增加建築容積獎勵，對未來建案規畫更是加分。

公辦都更 建商 老屋

延伸閱讀

NBA／湖人力爭西區前3種子優勢 增添衝冠利多因素

NBA／金塊4連敗恐跌入附加賽 約柯奇：1場勝利就能改變氣氛

NBA／快艇4連勝！祖巴茲創史上首見完美紀錄 西區排名大混戰

影／台中北區舊透天厝暗夜火 延燒4戶波及旅館幸無傷亡

相關新聞

影／台北101插旗台中 賈永婕親訪：非常有信心投資台中不變

台北101宣布插旗台中，投資約45億元打造新地標「台中置地廣場」。台北101董事長賈永婕今陪同立院財政委員視察預定地時說...

美對越南課46%關稅 木製家具台廠放無薪假：3成訂單暫停生產

美對越南課46%對等關稅，在越南的台商家具產業已感受到衝擊。一位台商今天說，已有3成的訂單被買家要求暫停，工廠也開始放無...

中鋼運通與永記造漆深化技術合作 共同研發海洋友善船舶塗料

中鋼（2002）子公司中鋼運通9日與永記（1726）造漆工業舉行船舶塗料技術合作平台成立儀式，在中運張秋波董事長及永記造...

中鋼運通公司與永記造漆工業公司深化技術合作 研發海洋友善船舶塗料

中鋼運通公司9日假高雄漢來飯店與永記造漆（1726）舉行船舶塗料技術合作平台成立儀式，在中運公司董事長張秋波及永記造漆董...

搶攻西區門戶商機 開發商砸逾5億元低調買進三戶透天厝拚改建

據實價登錄資料，知名「補習街」、台北市信陽街，有開發商在今年1月時，總計砸下約5.3億元、一口氣買下三棟透天厝，土地共1...

台積電進駐創住宅需求 高雄公辦都更盼打造捷運生活圈

配合台積電高雄P1廠今年量產、P2廠今年完工，捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，規劃未來完工後可提供A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。