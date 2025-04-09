台積電進駐創住宅需求 高雄公辦都更盼打造捷運生活圈

配合台積電高雄P1廠今年量產、P2廠今年完工，捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，規劃未來完工後可提供A級商辦和員工住宅，供半導體、AI產業進駐使用，低樓層將引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展。

台積電高雄P1廠幾近完工，將生產2奈米，力拚今年上半年正式量產，P2廠則預計今年完工，而P3至P5廠，南科局目前正執行楠梓園區籌設計畫，市府也協力各廠營運需求同步興建園區公共設施；此次開發區位於高雄捷運R17世運站東側，將運用TOD發展優勢，鏈結產業園區整體開發，4月9日公告招商，8月8日截止投標。

捷運局吳嘉昌局長表示，R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，距離台積電楠梓廠僅1.5公里，土地面積13884平方公尺(4200坪)，建蔽率50%、容積率300%，經114年4月7日公告劃定為更新地區，容積最高可再提升至法定容積1.5倍，今年初中油將依都市計畫規定完成土地移轉市府程序，並由捷運局依都市更新條例第12 條、第13 條暨都市更新事業實施者公開評選辦法等規定，公開評選委託都市更新事業機構為實施者。