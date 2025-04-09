影／台北101插旗台中 賈永婕親訪：非常有信心投資台中不變

台北101宣布插旗台中，投資約45億元打造新地標「台中置地廣場」。台北101董事長賈永婕今陪同立院財政委員視察預定地時說，她對「台中置地廣場」非常有信心，美對我課34%關稅，台北101對投資台中不變。

台北101與國泰人壽攜手插旗台中，投資約45億元打造新地標「台中置地廣場」，為地下一樓、地上7樓做為商場使用，可望創造上千個就業機會，預期2029年完工進場、2030開幕，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

立院財政委員今天上午10時30分在賈永婕、101股東陪同下，視察位於台中市西屯區台灣大道、文心路口附近的「台中置地廣場」預定地。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕到場迎接。

鄭照新說，感謝企業投資台中，台中未來有漢神百貨、全國最大高鐵台中站附近的D-one第一大天地，以及台北101等三大商場，預估三大商場營運後，可消費可突破1千億元，面對美國課我國34%關稅衝擊出口，市府爭取到商場投資，有助於消費，可以說是即時雨。

賈永婕說，她對「台中置地廣場」非常有信心，可以看到交通環境、此區為交通樞紐，未來將會是很棒的商業中心，看到台中團隊這麼支持我們，真的非常開心；面對美國課我國34%關稅是否有所洽談協商？賈永婕說，「我們沒有」，交由政府協調，「此時此刻就很冷靜面對」。賈永婕說明，不會影響101投資台中。

台中市長盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪時說，非常高興、感謝企業投資台中，繼lalaport開幕營運，今年底漢神百貨也會開幕營運，另外全國最大D-one第一大天地插旗台中加速興建中，昨又傳來好消息，台北101也要在台中設置百貨公司，我們表示誠摯歡迎。