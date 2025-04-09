美對越南課46%關稅 木製家具台廠放無薪假：3成訂單暫停生產

美對越南課46%對等關稅，在越南的台商家具產業已感受到衝擊。一位台商今天說，已有3成的訂單被買家要求暫停，工廠也開始放無薪假（每周多一天假），但是他並不憂心，並認為這僅是具政治目的的短期現象，大概一個月後情勢就會明朗。

這位台商說，越南是世界重要的木製家具製造基地，當地越南台灣家具聯盟公會有140多位有效會員、300多家廠商，美國是最大貿易區，今年第一季就達80億元美元，他個人包括居家的室內（indoor）和戶外家具（outdoor）都有生產。

他說，美國的北卡羅萊納州原本有木製家具，但現已不生產，沒有產業。他們自己沒有產品，就必須向外購買，所以他並不驚慌，日子如常的過。

他認為，這次川普會祭出高關稅，除了希望平衡逆差，另一目的則是希望其他國家能選邊站，與中國大陸畫清界線。像是那些一帶一路的國家有的已用人民幣交易，美方特別在意，並希望維持美元的世界地位。

這位台商說，因為美國是越南的大貿易國，越南又正值大發展期，反而越南是中國大陸的原物料進口國，因此已迅速向美國表態願意降低關稅至零，即使美國要求越南對中國大陸要求高關稅，越南都也照辦。

他觀察到，美國國防部上月成立一個特別工作小組，尋找軍售簡化流程之道，這可能就是配合關稅打擊而要銷售美貨的跡象，而軍火正是美國可以生產，又可以迅速平衡貿易順差的東西，同時也加強抗中盟國的國防。