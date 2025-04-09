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響應經濟部「循環箱計畫」 7-ELEVEN 打造永續網購平台

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

為減少網購包裝使用量，提倡包材循環再利用，統一超（2912）7-ELEVEN積極打造永續網購服務平台，架構覆蓋最廣、最綿密的「智能循環包材回收網絡」。繼率超商通路之先推動循環袋，7-ELEVEN即日起宣布響應經濟部商業發展署「循環箱計畫」，提供消費者購買各大網購平台包裹，至全台逾7,000家門市取貨時即可完成循環包裝歸還。

據外部數據統計，全台每年網購包裹超過上億個，為響應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，統一超商自2021年起持續推展包裝包材減塑策略，包括「推出可生物降解寄件袋」、「取消服務單專用袋」、「交貨便寄件袋減少新塑料使用」等，相關塑膠減量作法，去年已減少塑膠使用量將近20公噸。

不僅如此，自2024年領先超商通路成為首家且唯一導入momo與東森購物循環包材回收零售業者，今年更將獨家提供YAHOO購物循環袋回收服務，消費者無需特別查詢可回收的服務站點、廠商無須奔波各據點回收循環包材，就近到7-ELEVEN即可一站完成循環包材寄件、收件、回收3大流程。目前整體循環袋每月平均回收件數較去年成長五成以上。

為擴大觸及民眾生活場域，7-ELEVEN即日起再響應經濟部商業發展署「循環箱計畫」。消費者購買YAHOO購物、momo、東森購物等網購平台包裹，有機會收到可重複利用的共通規格「物流循環箱」。相較傳統紙箱，循環箱採用50%回收PP材料製成，不僅耐用又可重複使用，降低一次性包裝浪費，結合工研院AI演算最佳化物流路徑技術，可大幅降低碳排放。

消費者在收到循環箱後欲歸還，可就近到全台7-ELEVEN任一門市使用ibon機台列印出單據，並張貼於循環箱上，連同循環箱交給門市店員，無須支付費用，即可輕鬆完成循環包裝再利用。於7-ELEVEN門市回收的循環箱，後續將會由工研院整理、翻新，並再次投入網購商品的出貨包裝使用。預計後續合作對象將持續擴大、帶動循環包材使用普及率。

消費 統一超商 網購

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