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搶攻「台北雙星」利多 建商5.3億元收購老透天

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北車站站前商圈示意圖。圖／台灣房屋中正店提供
台北車站站前商圈示意圖。圖／台灣房屋中正店提供

台北標誌性建築「台北雙星」，將成為台北第二高樓，也帶動周邊房產的開發進程，據實價登錄資料，中正區信陽街位在過去的知名「補習街」，有開發商在今年1月時，一口氣買下三棟透天厝，總計砸下約5.3億元，土地共108坪。

資料顯示，去年7月，同一開發商才買下鄰近的南陽街兩棟透天，總價約3.7億元，鎖定此區開發整合的意味濃厚。

另外，中山區民生東路二段也有建商一次買下兩棟透天，總價約2.62億元，土地約80.4坪，未來可改建為新商辦或住商複合型大樓。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，觀察西區門戶周邊各區的億級透天厝交易，所在基地的土地使用分區以商業區為大宗，主要是台北車站附近的土地規劃，本來就以商業區居多。

尤其是站前商圈幾乎都是第四種商業區，容積率高達800%，開發效益高，且往後若進行老屋重建爭取容積獎勵，還可望進一步放大開發規模，因而使建商積極布局。

台灣房屋趨勢中心指出，西區門戶周邊整棟億元透天厝交易，至少就有10筆是由建商買下，甚至不乏開發商一次買下多棟透天厝的案例，像是大同區重慶北路三段，開發商以5.16億元收購三棟透天，土地163.6坪。2024年至今，土地單價最高的是中山區中山北路一段透天，總價4.75億元、土地64.7坪，換算土地單價約734萬元。

陳定中指出，西區門戶重大開發話題多元，去年已有台汽北站改建的「皇翔台北廣場」完工招租，後續還有雙子星大樓、E1/E2公辦都更案等大型開發案，在新豪辦、新商場等生力軍加入下，西區門戶辦公室及店面行情更具潛力。

第一建經研究中心副理張菱育分析，這些透天厝興建時期相當早，甚至許多屋齡已不可考，如今台北素地稀少，開發商將獵地目標轉向產權相對單純的老透天，看好透天的土地價值，也讓建商願意高價收購，且多棟一同整合可創造更大效益，若符合危老重建資格，亦可增加建築容積獎勵，對未來建案規畫更是加分。

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