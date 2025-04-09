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危老時程獎勵大限剩一個月！送件潮湧入搶搭末班車

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
危老時程獎勵將於5月正式歸零，以規模獎勵取代。（聯合報系資料庫）
危老時程獎勵將於5月正式歸零，以規模獎勵取代。（聯合報系資料庫）

《危老條例》最後一波時程容積獎勵將於今年5月11日截止，隨著期限逼近，全台掀起一波送件潮。根據內政部統計，今年截至2024年2月28日，全台危老重建受理申請數增加95件、核准數也增加78件，反映出民眾積極把握最後1%時程獎勵落日前送件。

根據內政部統計，截至1月31日，全台危老重建受理案件累計達4,404件，較前一月增加45件；截至2月28日，進一步增至4,454件，單月新增50件。至於核准案件部分，截至1月31日累計4,110件，月增41件；截至2月28日則達4,147件，較上月再增37件。

危老條例自2017年上路，為鼓勵民間加速重建老舊、危險建築，提供容積獎勵作為誘因，初期前3年提供最高10%時程獎勵，自2020年起獎勵幅度逐年遞減，今年5月11日僅剩1%，並於隔日起正式終止，未來將不再提供任何時程容積獎勵。

進一步觀察七都送件熱度，台北市仍居全台之冠，截至2月底已受理1,106件、核准988件；其次為台中市，受理907件、核准838件，新北市則為611件與601件。

高雄市、台南市、桃園市與新竹市的申請件數依序為451件、417件、204件與200件，核准數則為416件、410件、199件與178件，顯示出六都及新竹市對於重建利多仍具高度需求。

內政部提醒，有意申請危老重建的屋主，必須在5月11日前完成送件，才能適用最後一波1%的時程獎勵，錯過這個時程門檻，未來即使提出申請，也將無法再享此項優惠。

不過，雖然時程獎勵即將落幕，政府仍提供其他容積獎勵選項。內政部指出，未來將以「規模獎勵」接棒，只要能整合鄰地共同開發、擴大基地規模，最高可再獲得10%容積獎勵，現行危老容積獎勵辦法仍包括智慧建築、耐震設計、綠建築與無障礙設施等項目，依條件可獲得2%至10%不等的額外獎勵。

也就是說，危老容積獎勵的總額上限為基準容積的30%，若再加上規模獎勵，最高可達40%，對有意進行重建的住戶而言，仍具相當誘因。

相較之下，都市更新進度則相對平穩，截至2月28日，全台新增都更核定案件僅五個縣市，台北市新增8件（較上月成長3件）、新北市2件、桃園市1件、新竹市2件（增加1件）、台南市1件。

內政部 都市更新

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