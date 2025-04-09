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東南亞商機夯 全家聯名網紅泰國娘娘推十款鮮食新品

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
東南亞商機夯，全家聯名網紅泰國娘娘推十款鮮食新品。全家／提供
東南亞商機夯，全家聯名網紅泰國娘娘推十款鮮食新品。全家／提供

東南亞商機夯！根據交通部統計，國人赴東南亞旅遊人次逐年攀升，泰國、越南不僅為熱門目的地前五名，2024年赴泰旅遊人次更突破100萬；另伴隨在台灣東南亞人口持續攀升，更帶動南洋飲食在台持續發燒。全家（5903）看好南洋飲食商機，推出十款鮮食新品及近百款東南亞特色小食，打造跨國界的南洋味蕾饗宴。

首波以知名美食網紅「泰國娘娘」聯名六款鮮食領軍，為消費者帶來正宗泰式饗宴；另適逢穆斯林年度盛會「開齋節」，全家更推出NO PORK無豬肉友善的四款「南洋職人」系列鮮食同歡，同時有「國民冰沙」美譽的明星商品「酷繽沙」亦強勢歸位，不僅可隨心搭配Let's Café咖啡液或牛奶，或結合Fami!ce霜淇淋升級「無敵霜沙」，更改以FSC認證紙杯包裝，並通過HALAL清真認證，提供消費者今夏最沁涼的美味選擇。

於此同時，全家於全台4,300間店舖亦推出「東南亞食光」主題活動，將印尼、泰國、越南、菲律賓導入當地知名泡麵、零食等商品，貨架插卡更同時搭配多語系及HALAL清真認證標示，無論是移工族群或外籍旅客皆可清楚識別、便利選購，4月29日前購買指定商品享2件8折、3件75折；另深受移民工族群喜愛的「東南亞商品專區」亦擴增VIFON、GIABAO、LAIPHU、CHIN-SU等越南在地8大品牌、導入印尼超人氣花生品牌Garuda新品。此外，全家亦響應臺北市政府於4月13日在大安森林公園舉辦的「2025 Eid-al-Fitr in Taipei開齋之約 相遇臺北」活動，「多元文化快閃店」FamiMobi東南亞餐車將再度登場，將供應南洋酸辣燙「馬尚煮」、以穆斯林生命之果「椰棗」入料製作的「椰棗果乾麵包」及兩款椰棗果乾、維也納奶油餐包，以及東南亞特色餅乾零食等多款清真友善餐食，與穆斯林朋友、移民工族群及遊客同歡慶，打造最有溫度的共融消費體驗。

台灣泰式料理商機龐大，不僅2024年國人赴泰國旅遊超過100萬人次，許多業者亦推出泰式餐飲品牌搶攻市場大餅。全家看準台灣泰式料理商機，首度攜手知名美食網紅「泰國娘娘」聯名合作，以「娘娘泰私廚」為主題推出六款鮮食新品，再掀異國美食新話題，讓消費者隨時在街角便利商店，即可嚐到最道地的泰式美味。

步入初夏，全家明星商品「酷繽沙」將再掀風潮，為提供消費者今夏最沁涼的消暑提案，「全家」即日起宣布「酷繽沙」復刻再升級！首波由超人氣經典口味「經典黑炫酷繽沙」登場，杯身改採FSC認證紙杯，讓消費者可自由選擇加入Let's Cafe咖啡液或牛奶，回歸百萬網友敲碗的最愛吃法，搭配封膜機封口，更方便帶著走，還可搭配Fami!ce霜淇淋升級「無敵霜沙」；此外，「經典黑炫酷繽沙」更通過HALAL清真認證，提供消費者及在台灣30萬穆斯林族群更多元的夏季冰品選擇。

全家 東南亞 消費

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