鹿港轉運站 BOT 案動土 英迪格酒店2028年完工營運

彰化「鹿港轉運站BOT案」9日舉行開工動土典禮，此案由帝寶（6605）總裁許敘銘轉投資的上京成公司主導開發，許敘銘號召鹿港在地企業投資逾12.5億元，聯手打造客運轉運站與彰化第一家五星級國際旅館-鹿港英迪格酒店，預計2028年啟用營運。

這也是繼豐興鋼鐵（2015）砸20億元轉投資台中「虹夕諾雅谷關」溫泉酒店之後，中部製造業又一個斜槓投資國際酒店的案例。「虹夕諾雅谷關」的業主汶山企業，主要投資者為豐興鋼鐵林家。

鹿港轉運站新建營運移轉案動土典禮，由彰化縣長王惠美、上京成公司董事長許敘銘、金可集團（8406）董事長蔡國洲、洲際酒店集團副總裁陳昌群、星享道酒店董事長劉敏瑛等人主持。

彰化縣政府推動鹿港轉運站BOT招商，曾三度流標，最後由鹿港在地企業、國際車燈大廠帝寶工業總裁許敘銘，號召金可、星享道酒店等四家企業合資成立上京成公司，取得55年的興建營運權。

轉運站將於2026年底完工啟用，酒店則預計於2028年完工，除了可以有效紓解鹿港老街周邊交通壅塞問題外，也能夠吸引更多旅客留宿鹿港，延伸發展鹿港的夜經濟。

鹿港轉運站總樓地板面積2.19萬平方公尺，建築主體10層樓高，外觀採用紅磚與帆船意象，融合在地人文歷史、藝術及科技等元素設計，要讓賓客感受鹿港昔目「千帆入港」的繁榮盛況。

轉運站室內空間規劃售票區、候車大廳及連鎖便利商店，並提供6席大客車服務月台，整合鹿港地區2條市區客運、10條公路客運以及1條國道客運，提供旅客舒適、便捷的候車服務。

附屬事業部分，與全球知名的洲際酒店集團合作，成立鹿港英迪格酒店，是彰化縣首座國際型酒店，未來將提供115間客房、鄰里咖啡廳、宴會廳、室內溫水游泳池、酒吧與健身中心等頂級設施，與轉運站相輔，提升鹿港的交通、觀光與住宿體驗，助力鹿港成為國際商務觀光重鎮。

鹿港英迪格酒店聘請行一建築事務所的彭文苑建築師負責設計，其設計實力備受肯定，多次摘下國際大獎，包括德國紅點設計大獎、義大利A'Design Award金獎及日本GOOD DESIGN 獎；燈光規劃由台北101大樓建築外立面燈光及上海外灘景觀燈光推手十聿照明擔綱，總監賴雨農是世界級照明設計師與光雕藝術家。

許敘銘強調，公司取名上京成，就是希望鹿港未來朝成為「京城」的目標發展，身為鹿港人的他，希望要為推動家鄉發展盡一份心力。而匯集大師智慧打造的鹿港轉運站，必然成為鹿港的新地標，再現二鹿風華。

王惠美表示，鹿港鎮是彰化在地的博物館，處處是古蹟，根據交通部觀光署統計，鹿港天后宮、鹿港老街及周邊地區113年共吸引1,912萬旅遊人次，是全國老街人潮排行第一。

縣府致力於讓有限的資源，發揮最大的效益，並積極推動複合式、共融式的建設發展，其中鹿港轉運站BOT案就是縣內良好的示範。另外縣府也正在辦理「和美轉運站BOT案」，歡迎有興趣的投資廠商共襄盛舉，共同為彰化城市發展努力。