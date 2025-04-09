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預售市場被股災嚇到沒人來！專家：建商最快第2季降價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

川普關稅政策引發全球股災台股連跌三日，台股崩跌恐將進一步衝擊房市，建商透露，這幾日股災確實嚇得根本沒人來看房，若股災持續半年以上，個案賣不動，市場可能就會調整價格。

央行打房逾半年，房市好不容易逐漸適應新政策，又遇上股災考驗。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，這一波不僅衝擊中小建商，不少負債比過高的大型建商也將大受影響，若個案持續賣不動，就是等誰開第一槍，預期最快今年第2季、最晚下半年就可以看到預售市場有個案降價。

黃舒衛指出，川普關稅衝擊全球經濟，不僅台股差，還是全球連動的差，加上貿易談判還涉及其他國家，像是台灣輸出到越南轉進美國，曠日廢時、不確定性高，若非川普鬆手則短期反彈無望。

黃舒衛指出，倘若台股持續下跌一季以上，建商加強去化的壓力也會愈來愈大，尤其是供給量大的區域，像重劃區、中南部蛋白區等，降價的壓力會非常大，預期「偷降價、真補貼」的狀況也會增多，而屬於高價市場的台北市，建商策略應該會以不推案因應，或是持續縮小坪數，以低總價去維持去化速度。

鄉林建設董事長賴正鎰表示，股災確實會影響消費者心理，這半年會是一個關鍵期，如果半年後股市沒有起來，就會大幅影響購屋意願，預售市場一定會微幅下降，「只要賣不動，市場就會調整。」

另有建商指出，這幾天預售案場確實被股災嚇得根本沒人來看房，但應該不會有建商敢直接跳出來喊話要降價，初步會朝送裝潢、家電等方式讓利，中小型建商可能會私下將價格下調一些，預期新開案價格亦不會向上調漲，整體而言，預售市場將進入凍漲期。

台股 建商 股災

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