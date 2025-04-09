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關稅上路！買賣雙方房價微下修共識破局 住商董座曝新跌幅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
住商機構董事長陳錫琮。記者游智文／攝影
住商機構董事長陳錫琮。記者游智文／攝影

美國對等關稅今天上路，住商機構董事長陳錫琮表示，原本買賣雙方已接受「房價微幅下修」看法，交易逐漸回溫，但關稅戰讓雙方認知差距又拉大，預料第2季房市將回到去年第4季，央行第7波房市信用管制剛上路的狀態。

他認為，第2季會有一些人因為資金需求，急售房屋，有便宜可撿，但整體房價鬆動有限。

主要原因是，現在不論賣屋，買屋，都會進行實價比價，但買方比價只會看最低價，賣方則一定想賣最高價。這種情況下，彼此要有一定時間調整心態，買方知道最低價買不到，賣方認知最高價賣不掉，才有機會達成交易。

他表示，央行祭出第七波選擇性信用管制後，買賣雙方先前大致達成房價會有5%到10%修正的共識，但關稅戰來臨，預料可能會增加5%至10%的下修空間，累計房價總體修正大概在10%至15%左右，就能達成新共識。

住商機構8日邀請全屋記、住通科技、宏遠電訊、樂居等廠商攜手打造「AI成交生態圈」，希望透過科技化工具，擴大案源與客源，能協助分店提高三成以上的作業效能，陳錫琮在記者會後作上述表示。

陳錫琮表示，首購、換屋剛需仍是存在，歷經去年第4季交易低潮，買賣雙方原本已形成房價微幅下修共識，今年第1季房市已有「雨過天青」回溫跡象。

不過關稅戰再度讓買賣雙方認知又拉大，買方認為可以多殺一點，但屋主短期也不願意讓步，目前大家都在等關稅協商結果，預料5月前應會明朗，由於民眾做出決策反映在市場上，約需要一季時間，因此預計第2季仍是混沌期。

陳錫琮表示，川普關稅造成全球股災，對房市一定有衝擊，不過房市相對股市安定，經濟下滑，台灣央行也可能會降息，因此雖然有一部分民眾買房能力受影響，但也有一些人會在抗通膨考量下，前進房地產，對房市不用太悲觀。

房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

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