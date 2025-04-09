購屋總價大修正！新北1千萬占3成、台北一半買這產品

永慶房產集團盤點雙北各總價帶交易量發現，央行第七波信用管制後，雙北購屋總價明顯修正，台北市總價1,000萬元以下的交易占比從7%，大幅上升到14%，增幅達一倍，若看2,000萬以下，交易占比則達54%，已超過五成。

另外新北市總價1,000萬元以下的交易占比，也從25%增至32%，近3分之1，等於每三戶就有一戶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，自去年下半年開始，受到房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，加上年底又遇部分預售屋交屋壓力，排擠到中古屋房貸額度，中古市場買氣、交易量急凍。

不過，在政府優先支持首購族群買房，以及新青安房貸持續承做下，雙北市中低總價的產品交易量占比明顯提升。相關數據顯示，在房貸緊縮和央行房市政策實施後，房市主力客群已是自住族群。

其中台北市總價1,000萬元以下交易占比提高7個百分點，增幅近一倍，總價1,000萬元-2,000萬元的交易占比也有不少增加。合計2024年11到12月台北市2,000萬元以下的交易占比達54%，相較2024年6、7月的42%，有明顯成長。

新北市的房市交易也有相同趨勢。2024年11至12月新北市總價1,000萬元以下的交易量占比達32%，也較於2024年6-7月，增加7個百分點。

此外，新北市2024年11-12月總價2,000萬元以下產品交易量占比合計逼近8成，相比2024年6-7月亦有成長，顯示新北市總價2,000萬元以下的產品更趨市場主流，而總價2,000萬元以上的房屋交易，占比更為縮小。

陳金萍分析，從政策實施後的2024年11-12月各總價帶交易量占比變化，可以發現新北市總價帶從1,000萬元-2,000萬元、2,000萬元-4,000萬元，甚至到更高總價的6,000萬元以上交易量占比皆減少。