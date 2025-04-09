投資海外不動產前必看！安永教高資產族四面向不能漏

地緣政治風險升溫，高資產族群紛紛選擇海外置產作為避險手段。安永聯合會計師事務所指出，雖然跨境持有不動產有助分散風險，但稅務規劃不可忽略，建議從持有方式、傳承安排、稅負分配到法律工具四個層面來思考，打造最合適的資產結構。

安永稅務服務部營運長林志翔表示，自從2018年美中貿易戰開始，加上近年烏俄戰爭與川普重返美國總統之位，地緣政治不確定性大增，這讓許多高資產人士與家族企業更加重視資產分散與跨國布局的重要性。

林志翔進一步指出，與企業本業不同，不動產的價值不會隨市場起伏「消失」，即使本業因經濟環境或競爭激烈而無法永續經營，不動產依然可以穩定產生租金收入，為下一代提供保障，這也是為什麼越來越多家族企業在本業之外也會配置海外房地產。

實務上，海外置產的方式相當多元，以日本不動產為例，投資人可選擇個人持有、以台灣公司名義投資，或透過低稅國家、日本公司等方式持有資產，甚至可利用類似REITs的TK-GK架構進行投資，不同架構影響到稅負成本與資產傳承方式，因此建議在規劃前詳細了解差異。

林志翔提醒，有意投資海外不動產者，可從以下四大面向做稅務與傳承規劃，第一，持有期間的稅負，例如投資日本不動產，若透過日本公司持有，需繳交較高的日本企業所得稅（約35%），再加上股利匯出時的扣繳稅，整體稅負成本不低。

第二，資產傳承的稅負，日本遺產與贈與稅最高可達55%，無論是個人或公司名義持有，都可能面臨高額課稅，因此傳承架構的設計需審慎規劃；第三，雙重課稅風險，若家族成員具有雙重稅籍，且資產位於沒有與台灣簽訂租稅協定的國家，容易發生同一筆資產在兩國都被課稅的情況。

第四，財富傳承工具與法律成本，個人直接持有海外資產，將來在繼承時程序繁瑣、法律成本高，且難以整體統籌家族資產。透過法人結構或信託等工具，有助於降低傳承風險與法律成本。

林志翔提醒，不動產並非報酬率最高的投資工具，但其穩定性與實體特性，使其成為高資產族跨境資產配置的熱門選擇，適當的投資架構與稅務安排，不但可有效避開地緣政治風險，也能兼顧家族傳承效率。