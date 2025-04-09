國際航班恢復疫情前逾7成 全台將再添11航點

交通部9日於立法院交通委員會報告指出，今年夏季(3月30日至10月25日)國際及兩岸航班已恢復疫情前73%，其中，桃園機場增加大分、米子、神戶及薄荷島等5航線；高雄機場、台中機場也將新增重慶、芽莊、濟州、澳門等6航點，總計新增及恢復11航點。

民航局指出，目前國際航線航班、航點多已恢復至疫情前甚或較疫情前增加，2025年夏季國際及兩岸航班(自2025年3月30日至2025年10月25日止)計飛航101個航點，恢復至疫情前73%，航班平均每周飛航2,848班，恢復至疫情前96%。另民用航空局針對尚無定期航班之機場，亦鼓勵航空業者積極拓展國際包機，待市場客源穩定即轉為定期航線營運。

據統計東北亞、東南亞、美加、歐洲及中東等區域航班均較疫情前成長，東北亞成長12%，東南亞成長9%，美加航線成長36%，歐洲航線成長7%，中東航線成長79%。紐澳、港澳及兩岸等區域航班恢復中，其中紐澳航線較疫情前恢復80%，港澳航線恢復92%，兩岸航線恢復51%。2025年1月至2月全國國際及兩岸定期航班客運量為941 萬人次，較疫情前2019年同期恢復99%。

至於在各機場國際航班飛航及新增航點之重點，首先是桃園國際機場，今年夏季新增4個航點，分別為台灣虎航大分、米子，星宇航空神戶及菲律賓皇家航空薄荷島；後續阿提哈德航空規劃9月新增阿布達比航點。另既有航點安大略及關島亦分別有星宇及聯合航空等新業者加入。另外，2025年1月至2月國際及兩岸定期航班客運量為780萬人次，較疫情前同期恢復99%。

其次高雄國際機場部分，今年夏季新增3個航點，分別為中華航空重慶、越捷航空芽莊(金蘭)及德威航空濟州，後續台灣虎航亦將以開闢仙台航線為目標；另既有航點福岡及東京成田亦分別有中華及聯合航空(高雄-東京成田-舊金山)等新業者加入。今年1月至2月國際及兩岸定期航班客運量為87萬人次，較疫情前同期恢復94%。

至於台中機場，今年夏季台灣虎航於3月30日恢復澳門航線，星宇航空將於4月18日新增神戶航線，另台灣虎航持續以恢復名古屋航線及新闢濟州航線為目標；越竹航空也規劃6月新闢芽莊航線，屆時台中機場航點數可達14個。

松山國際機場，今年夏季飛航日本羽田、韓國金浦及兩岸航線等9個航點，目前未恢復5個航點均為兩岸航點。今年1月至2月國際及兩岸定期航班客運量為46萬人次，較疫情前同期恢復91%。

民航局表示，將積極拓展航權，並積極協助航空公司掌握市場變化契機，整合機場與航空公司之競爭優勢，持續評估航線開闢可行性。此外，民用航空局暨所屬航空站、桃機公司亦將根據營運需求以更新或擴充硬體設施，提升機場量能與服務品質，持續優化旅客通關流程、候機空間，提供多元友善搭機環境。