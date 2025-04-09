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中市都發局宣布：台中新光三越百貨 啟動建物整建修復

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市都發局宣布：台中新光三越百貨將啟動建物整建修復。台中市都發局提供
台中市都發局宣布：台中新光三越百貨將啟動建物整建修復。台中市都發局提供

台中新光三越百貨將啟動建物整建修復！台中市都發局9日表示，有關台中新光三越建物改善，市府要求業者分三階段加速進行；第一階段建築物外牆附掛物安全防護計畫的緊急搶災搶險防護措施已於3月9日完成，第二階段為建築物整體安全評估及人員暫時進出於4月7日完成，目前新光三越修復工程已進入第三階段建築物整建修復階段。

台中新光三越氣爆事件後，都發局立即邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會進行現場勘查，依法勒令停止使用，並執行搶災搶險作業，已於2月13日及2月18日各裁處30萬元，合計共60萬元罰鍰。

都發局表示，第一階段為預防外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，該建築物外牆防護網已於3月9日架設完成。查新光三越已於建築物受損的東、北及西側三面架設共14處防護網，避免外牆附掛物掉落危害公共安全，並於地面層設置乙種安全圍籬，已於3月27日向都發局依規報備。

第二階段為建築物整體安全評估及人員暫時進出，都發局指出，該公司已於3月5日完成私人物品領取作業，共計733人次。

另有關「專櫃及物流人員取貨」的建築物安全評估結果及安全防護措施報告，從3月14日展開為期37天（3月14日至4月19日）進出取貨作業，已於4月7日已提前完成取貨作業，共計列冊取貨人員計有3,954人次及1,103部汽車和貨車進出取物。新光三越4月8日提送「專櫃及物流人員取貨」完成報告送都發局備查。

都發局說明，第三階段為建築物整建修復至可供使用，新光三越公司已於3月27日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，目前施工架經結構技師公會施工諮詢可行，4月1日已進場先就南向4F部分進行搭設。甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查。

查台灣大道及惠來路側全段甲種安全圍籬（含安全走廊）預計4月15日前完成，其中惠來路側甲種安全圍籬（含安全走廊）已於4月7日完成設置，惠來路交通管制已解除。

另外，有關尚未完整提出整體安全評估和專業簽證（如外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等），都發局籲請業者依規速補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能依規申請恢復使用。

消防班及救護班就待命位置。台中市都發局提供
消防班及救護班就待命位置。台中市都發局提供
台中新光三越百貨啟動建物整建修復，甲種安全圍籬陸續完成設置。台中市都發局提供
台中新光三越百貨啟動建物整建修復，甲種安全圍籬陸續完成設置。台中市都發局提供

建築物 新光三越

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