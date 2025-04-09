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南港被看衰小？里長曝公劃更新盲點 蔣萬安7599僅2案招商

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府畫有「公畫更新地區」，不過南港區西新里周邊，去年增畫區域不多，里長胡家瑒質疑里內老屋多，質疑「是否南港被看衰小？」盼重檢討。圖／胡家瑒提供
北市府畫有「公畫更新地區」，不過南港區西新里周邊，去年增畫區域不多，里長胡家瑒質疑里內老屋多，質疑「是否南港被看衰小？」盼重檢討。圖／胡家瑒提供

為加速都更，北市府劃有「公劃更新地區」，範圍內民眾可免更新單元劃定程序，依更新條例辦理更新事業並可申請專屬獎勵額度上限達20%。不過南港區去年增劃區域不多，西新里長胡家瑒質疑里內老屋多，質疑「是否南港被看衰小？」盼重檢討。

儘管南港被市長蔣萬安視為未來五年蛋黃區中的蛋黃，不過西新里長胡家瑒說，目前南港舊莊、忠孝醫院、東新街等區域，被劃入公劃更新範圍的，在最新一次劃定，僅新增少數區塊，但這區域有相當多老公寓，因沒被劃入公劃更新區，導致沒辦法申請7599公辦都更

他認為，目前北市的「公劃更新區域」劃定最大盲點，就是被劃入的多是沿捷運站第一排，但這些一樓多是店家，推動都更整合難度相當高。這也導致7599怪現象「捷運站後方二三排民宅，好整合沒被劃入(公劃區域)、難整合卻被劃入」，到現在7599推第三年，僅有2案進入招商階段，其中一件還是在他的西新里，也是因有「南港產專區」才可申請7599。正因盲點與矛盾，導致7599地方推動窒礙難行。

他提到，不僅南港區，市中心各區都有類似問題，大家都想加入7599，不過根本不能做，尤其公劃都市更新6年才會重新劃一次，這一次沒有被劃入的區域，還要等下一個六年，這樣推動的進度，實在太過於緩慢。

對此，更新處回應，北市公劃更新區域的劃入是有很多條件，還有房屋耐震疑慮不足、高氯離子建築、產專區等，也都算是劃入公劃更新地區，目前整個南港地區，也用不同方式辦理的公辦都市更新，目前已有四案正在整合中。

對於里長的陳情，副市長李四川也允諾會再來檢討，哪些可以劃入公劃地區。更新處表示，北市府會滾動檢討，目前有十一項指標綜合評分。

另外，胡也質疑，北市防災型都市更新是以63年2月15日一刀劃下去，之後的建物沒有防災型都市更新的30%獎勵，也引起相當大民怨，因只要差一天就沒有30%容獎，因921之前的房子防災耐震也很多都不足，但都沒有獎勵，這是相當不合理，希望北市府推出防災概念第二個階段的「階梯式容積獎勵」。

至於防災都市更新獎勵，更新處表示，並不是一刀切，只是民國63年2月15日才有耐震設計規範發布，這以前興建完成的建物可以不用驗耐震能力，如果是民國63年2月15日之後，只要建物ＩＤ值符合耐震驗出來小於0.35，也可以申請防災都更，並且近期市府也檢討滾動修正。

里長建議，推動都市更新應該以民為主，若基地有75%的同意更新比例，並且符合更新條件，就應該主動納入7599，才能更快推動都市更新。

捷運昆陽站周邊看俏，圖為東新街街景。記者曾吉松／攝影
捷運昆陽站周邊看俏，圖為東新街街景。記者曾吉松／攝影

公辦都更 捷運 都市更新

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