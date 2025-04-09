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英業達 ESG 邁大步 旗下浦東廠斬獲 EcoVadis「金級」評鑑

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）ESG倡議邁大步！旗下上海浦東廠榮獲EcoVadis全球供應鏈持續評鑑平台頒發的「永續發展評鑑金獎」。團隊透露，這次獲頒可持續發展評級的金徽章，不僅代表了國際對集團近年在ESG（環境、社會、公司治理）方面的投入給予最高的肯定，也更彰顯了團隊在全球前5%企業中的領先地位，同時也使我們在市場中的永續排行上升至全球前5%，十分驚人。

英業達成立至今已走過50個年頭，集團總部設立於台北市士林區，而桃園科技廠，分別負責筆記型電腦、消費型電子、伺服器、機櫃/網路解決方案的研發和製造。團隊近年也積極擴展全球佈局，並在海外各國都已建立多個廠區，其中包括上海浦東廠、四川重慶廠、美國Houston廠、墨西哥Juarez廠、捷克Brno廠等，提供的服務從研發、設計、生產、到配送及技術支援等，致力於提供全方位的產品設計及解決方案服務，涵蓋各種電子製造代工等服務，可說是一應俱全。

英業達目前在中國地區的布局，主要有「上海浦東廠」以及「四川重慶廠」，而團隊最早是在1991年時，透過子公司英華達，成立英華達(上海)電子有限公司，主要從事設計、開發、生產電腦、筆記型電腦、電子翻譯機、無線通訊產品、數位相機、通訊設備及相關數位多媒體商品、電腦軟體及以上產品之零組件與模組生產製造。而英華達則作為英業達集團的子公司，為了達到整合效率兼顧應變彈性，持續善用企業資源與降低經營風險，並將組織概分為四個事業群。

事實上、英業達目前已經公告3月合併營收595.22億元，較上月成長15.2%，年增19.7%，合併前3月營收達到1570.34億元、年增20.3%，雖然第1季是電子業的淡季，不過受惠在AI人工智慧領域的布局，成功讓淡季不淡、繳出歷史同期新高紀錄。而英業達董事長葉力誠也直言，自己在2025年將繼續帶領公司發展衝刺，而面對此次旗下浦東廠榮獲「EcoVadis永續發展評鑑金獎」，團隊也將以此為動力，持續深化在環境保護、社會責任及商業道德方面的實踐。

上海 英業達

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