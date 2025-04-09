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工研院新能源論壇 聚焦氫氨產業鏈

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
工研院「ITRI NET ZERO DAY打造能源效率新勢力」論壇暨特展，邀跨領域產業專家探討如何以數位科技打造完善能源效率解決方案。圖／工研院提供
工研院「ITRI NET ZERO DAY打造能源效率新勢力」論壇暨特展，邀跨領域產業專家探討如何以數位科技打造完善能源效率解決方案。圖／工研院提供

工研院昨天舉辦第四屆「ITRI NET ZERO DAY打造能源效率新勢力」論壇暨特展，邀集全台廿七家公協會，以及國內重要企業共襄盛舉，共同探討如何以數位科技打造完善能源效率解決方案，並接軌國際趨勢攜手產業建構氫氨產業鏈，共同邁向永續發展新戰略。  

經濟部次長何晉滄表示，國際上已把提升能源效率視為有效減碳手段，聯合國氣候峰會ＣＯＰ28將能源效率提升具體目標列為每年百分之四，但台灣的表現比全球目標更佳，過去五年台灣能源效率年均改善率達到百分之五點四。環境部次長施文真說，環境部設立綠色成長基金以資金挹注投資，預計第三季就可讓相關新創企業申請投資。

減碳與產業轉型已成為各國及企業面臨的重要課題，國發會副主委高仙桂指出，政府跨部會合作推動廿項旗艦計畫，並在台南設置「沙崙綠能科技示範場域」，預計至二○三○年政府預算將投入超過一兆元。此外，針對全國碳排比逾百分之五十的製造業，政府也將從能源轉換、製程創新與循環經濟三大策略著手，降低碳排並強化產業競爭力。

工研院院長劉文雄表示，台灣作為全球供應鏈重要一環，必須透過能源效率提升、再生能源應用與低碳技術創新，掌握產業轉型契機，相信透過產官學研合作下，台灣不僅能在全球減碳趨勢中占有一席之地，更能以科技實力，引領亞洲甚至全球的綠色轉型。

工研院 減碳

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