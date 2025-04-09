美國關稅風暴 螺絲業買家要求分攤費用

美國關稅風暴，台灣螺絲廠首當其衝，部分業者已接到美國買家要求分攤關稅，相關廠家因難以承受而拒絕，後市承壓。

據了解，目前台灣螺絲扣件業者中，指標上市公司面對美國關稅戰，多「按兵不動」，將先觀察市況發展，再做因應。聚亨（2022）董事長黃文松表示，美國全面提高關稅，市場一定會受影響，以聚亨來說，今年首季產銷平衡，原期待漸入佳境，如今遇到關稅風暴，自己練好基本功，見招拆招化解難關。

不具名上市鋼廠主管指出，市場傳出美國買家要求螺絲廠共同分攤高關稅成本，但由於近二、三年來台灣螺絲業普遍陷入深度低迷，已有廠商最後決定放棄美國訂單，不願再硬撐。

螺絲界大老、朝友工業董事長孫得人說，螺絲業不景氣尚未恢復，又遇到關稅風暴，現在堪稱是雪上加霜。美國、歐洲與日本是朝友主要市場，目前尚未接到客戶要求談判價格，如何持盈保泰，維持產銷穩定是核心關鍵。

高雄為台灣螺絲生產重鎮。據統計，高雄相關金屬加工製品產值約2,330億元，出口美國約564億元，占比24%，其中，螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億元，占所有金屬加工製品出口美國比重高達92%。

面對業者遭逢難題，高雄市長陳其邁昨（8）日表示，高附加價值、替代性低的產品有「孤行獨市」優勢，讓美國買家非買不可，如此台灣製造商議價能力相對提高，美方買家議價能力就會比較低，因此美方自然要自行支付關稅。