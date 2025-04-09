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工研院助產業 提升能源效率

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

經濟部指導下，工研院昨（８）日舉辦第四屆「ITRI NET ZERO DAY打造能源效率新勢力」論壇暨特展，邀請跨領域產業專家，探討以數位科技打造完善能源效率解決方案，並接軌國際趨勢攜手產業建構氫氨產業鏈。

此次活動有27個公協會參與，邀請中華電信（2412）、中鋼、台肥、研華、復盛、寶成、遠東新世紀等企業分享提升能源效率經驗，以助力產業提升能源效率，共同邁向永續發展。

經濟部次長何晉滄表示，積極推動產業能源轉型、節能措施及製程改善，過去五年能源效率年均改善率達到5.4%；同時推動「深度節能推動計畫」，藉由導入能源技術服務業（ESCO）商業模式，並修正產業創新條例，提供企業購置節能減碳設備投資抵減，加速企業設備汰舊換新。

工研院院長劉文雄表示，此次論壇以「打造能源效率新勢力」為主題，聚焦數位科技如何提升能源使用效率，並展出許多關鍵技術。面對高關稅挑戰，產業應積極尋求創新與「藍海」機會，例如「H型鋼構雷射銲接技術」是工研院與台灣光罩共同開發的全球首創技術，透過AI控制雷射能量，突破傳統銲接瓶頸，將產能提升五倍、碳排放降低80%。

中華電信 工研院 經濟部

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