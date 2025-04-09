中鋼列永續發展憲章會員

中鋼（2002）致力於永續環境、社會責任及公司治理等三大方針成果豐碩，2025年再度通過世界鋼鐵協會要求的20項嚴格標準，與日本製鐵、美國紐克鋼鐵、南韓現代鋼鐵等鋼廠共30位會員，成為2025年至2027年的永續發展憲章簽署會員，也是世界鋼鐵協會所認可的全球永續發展領先企業。

世界鋼鐵協會規劃永續發展憲章涵蓋ESG三大構面，以及「應對氣候變化行動」、「循環經濟」、「環境關懷」、「安全與職業健康」、「員工關懷」、「當地社區」、「負責任的價值鏈」、「商業道德和透明經營」及「創新和蓬勃發展」等九項準則。

中鋼董事長黃建智表示，鋼鐵產業面臨諸多挑戰，包括景氣循環波動、地緣競爭態勢，以及碳定價、碳關稅及碳中和的「三碳」壓力，中鋼去年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，近日再獲世界鋼鐵協會認可。

黃建智說，中鋼依循永續憲章所列準則及標準，揭露各項永續發展實績。例如「應對氣候變化行動」準則方面，中鋼以2018年為基準年，訂定2025年減碳7％、2030年減碳25％及2050年達成碳中和的短、中、長期目標，也積極發展綠能產業，正向面對淨零碳排的嚴峻挑戰。

「安全與職業健康」準則部分，除遵循ISO45001：2018職業安全衛生管理系統標準並通過驗證，亦參加世界鋼鐵協會安全與健康日，將安全意識及知識深植員工心中。「商業道德和透明經營」及「當地社區」方面是定期舉辦法說會，並透過企業網站ESG專區揭露資訊，除與外部利害關係人溝通，也落實社區參與原則及深化在地互動，建立共存共榮關係。

黃建智指出，中鋼持續掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣，除以穩定獲利為目標，也帶動國內鋼鐵產業升級。

中鋼也依照高值化精緻鋼廠策略主軸，全面盤點及檢視產線狀況，積極推動產能最適化，以提升生產效率及降低營運成本，並深化AI應用，透過全方位運用AI實踐節能減碳目標，為公司帶來新的營運轉型契機。