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興富發拿下南港都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
興富發董事長曹淵博。聯合報系資料照
興富發董事長曹淵博。聯合報系資料照

興富發（2542）整合超過16年，拿下台北市南港區南港路一段都更案逾2,700坪基地面積，昨（8）日公告，簽訂南港區南港段720地號等105筆土地都市更新暨權利變換開發案 ，預計合建分配比例為地主60%至63%、建方37%至40%，預計投入金額約93.55億元。

該案為興富發集團在台北市的最大都更案。興富發副總廖昭雄指出，該案位在南港三鐵共構正對面，全案共609戶，可分回約260戶，全案總銷約262億元，可分回約105億元，規劃興建三棟地上22層樓、地下四樓。

廖昭雄指出，該案整合超過16年，當時配合前台北市長郝龍斌的都更政策，也就是俗稱的「老公寓條款」，因此申請到100%獎勵容積，但因地主有二、三百人，花很多時間溝通，目前已簽了近九成同意書，目前等待權利變換的程序，預計行政流程約一年半，最快2027年才會推案。

住展雜誌企研室總監陳炳辰估，南港因AI企業、商場及指標大案成為近期話題，當地目前新案行情平均單價約在120多萬元。

興富發 都市更新 都更

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