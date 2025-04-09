職場教練課／教學效果不好 誰的責任？

有一次做課前訪談，HR提出很特別要求：老師，這次講師培訓，剛好有一半是主管，一半是基層同仁。

他們平時都彼此抱怨怪對方，待會課前訪談能否分兩批，先對主管做訪談，再做部屬訪談？

課前訪談，我喜歡全班一起來，效率比較高，這次就依HR提議，分成兩次進行。我先問主管：你在工廠內對同事教學上課時，遇到那些困難？

結果，幾乎每位主管都說：「這些同事上課很不認真，學習效果太差了，上課都說聽懂了，結果到了生產線，做錯的一大堆，造成很多生產浪費。楊老師，你明天上課時，能否勸勸這些部屬，以後上課要專心聽課，不要恍神不要滑手機。」

聽完這一點，我笑笑，只說：「我了解了，這兩天上完課會有答案。」

輪到對部屬訪談時，很神奇的是，幾乎每一位部屬都說：「我們知道主管講課都很認真，但是我們都聽不太懂。

楊老師，你能否教教我們的主管，上課要讓我們聽得懂阿，否則我們坐在台下聽課很痛苦。」

其中一位部屬還說：「我寧可去上班，不要上課。因為上課聽不懂，比上班更痛苦難受啊。」

我笑笑說：我理解，這叫做：「教學無聊，等於坐牢」。此時大家都笑了。

隔天開始正式上課，我講解示範各種教有效有趣的教學關鍵，再隔一天這些人都得上台做教學演練10分鐘，我再一一點評反饋，必要時，我會用對方的PPT，重新再教一次，示範給大家看。

兩天課程結束前，我問全班：課前訪談時，你們都說，教學效果不好，都是對方的責任。

現在我想請問，教學效果不好，主要是主管（教導者）的責任居多？或是部屬（學習者）的責任居多？

此時，大家都說：主要是教導者的責任居多。連原本指責部屬不認真聽課的主管也都承認，是教導者自己的責任居多。

這些主管說：我用專業解釋專業，難怪部屬聽不懂、我忘了部屬才剛來不久，經驗不夠、我講太艱深了，難怪他們聽不懂、我忘了舉例子，我忘了分段操作…

主管們自我檢討的聲音很真誠，也讓部屬感到不好意思。

部屬說：

1.以前上課我聽不懂，都欺騙主管說聽懂了，結果回去就做錯了。（笑聲）

2.以後上課聽不懂，我會誠實說聽不懂，以免主管繼續教錯。（大笑）

3.如果主管教學時都像今天一樣有趣，以後我不會偷偷滑手機了。（大誠實）

4.這兩天主管上課比我認真，我進步太少，我很不好意思。（主管拍手鼓勵）

這是一次很特別的經驗，上課前互相責怪對方，課後雙方都自我反省檢討，這是自我反思力很強的公司。

教導新人效果不好，可能的原因很多，但教導者要付比較多責任。