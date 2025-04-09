行銷線上／客戶健康指標 守護客源神器

你是否遇過這樣的情況：辛辛苦苦簽下的客戶，突然毫無預警地宣布不續約？在訂閱經濟時代，企業投入大量資源獲取新客戶，卻常在維繫關係上措手不及。這正是「客戶健康指標（Health Score）」誕生的背景，它就像是客戶關係的「體檢報告」，幫助企業提前發現風險，主動出擊。

客戶健康指標就像企業用來監測客戶關係溫度的溫度計，通常以0至100分或紅黃綠燈的方式呈現，綜合了多種數據，如：產品使用情況、客戶參與度、是否達成目標、互動品質等。

例如，知識管理平台 MindTouch其客戶健康指標會追蹤：客戶多久登入一次平台？他們建立多少內容？是否有很多客戶反應待解決的問題？當這些數據綜合起來，系統會自動提醒客戶成功團隊：「嘿，ABC公司的健康分數從85降到65了，可能有問題。」趕緊讓團隊去搶救客戶。

知名的客戶成功管理平台Totango，追蹤250多家SaaS企業後發現，實施客戶健康指標的公司，客戶流失率平均降低了16%至24%；這代表對一家年收入千萬的公司來說，多保住了160萬至240萬的收入。而Gainsight和LinkedIn 的聯合研究表明，將健康指標與自動干預機制結合的企業，客戶流失率能降低25%至35%。

再看看業界案例，連可口可樂都在用的CRM軟體公司HubSpot 發現，如果客戶每周有效使用系統的銷售人員比率低於40%，該客戶流失風險增加三倍。行銷預算管理平台 Allocadia 在採用了客戶健康指標系統之後，持續關注客戶的登入次數，及核心功能使用和完成的預算計劃數量，讓之前苦惱的高風險客戶的挽留率提高了31%。因為不用等待客戶抱怨，而是在問題發生前就處理。

健康指標也適用於中小企業，某家只有200位客戶的教育科技新創公司，通過簡單的三指標健康評分：使用頻率、內容創建量、學生參與度，將續約率從67%提升到82%。因為他們發現學生活躍度是最關鍵預測指標，在數據下滑時，就馬上主動提供教師培訓的支援行動。

企業主在思考如何建立合適自己公司的客戶健康指標時，可運用以下三個實用小技巧：

一、從簡單開始：先選三至五個真正重要的指標，思考客戶最在乎什麼。

二、設定明確閾值：清楚定義哪些分數，觸發哪些行動。

三、持續校準：定期分析健康指標與實際客戶行為的相關性。

在競爭激烈的訂閱經濟時代，想想看，如果你能在客戶說「再見」前先知道他們可能離開，能在他們自己意識到不滿前，就解決他們的問題，能建立多強的忠誠度和競爭門檻。客戶健康指標就像是給企業裝上的「第六感」，讓你從被動反應變為主動預測。實際數據已經證明，這不僅僅是理論，而是能實際降低25%至35%流失率的實戰工具。