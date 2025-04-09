量子覺知手札／找尋接班人

在傳統的古典時代，許多績效卓越的領導者都面臨一個棘手的難題，就是如何找到一位和自己同樣英明的接班人。

如果組織的體制是屬於經理人制（非家族繼承的方式），那麼，自己的理念與做法是否能因為換人而繼續下去，就是一個未知的變數。

即使組織是家族血統主導的體制，繼承人未來的表現是否能如己所願，且其他家族成員是否會全力配合還是內訌不斷，也是不能事先確定的。

為了風險控管，有些領導者就會讓兩個或多個接班候選人同時共管（如決策委員會），或是自己和未來繼承人共治，降低失敗的機率。雖然多頭領導或許可用來融合不同的組織或文化，培養可能的接班梯隊或是經驗上的傳承，消弭無法處理的內部壁壘或歧見，不過，這種做法也可能大量地增加原本並不存在的副作用。

因為，若有兩位或更多的領導可同時發號司令，除非下命令的領導團隊能齊心協力、快速地做出一致的決定，否則複雜的內部協調就足以讓組織成員進退失據。而且，根據量子力學理論，一切客觀條件都由主觀意識所決定，而所有的無限可能都因觀察者的加入而塌縮成已定的唯一（觀察者的意圖）。

這代表著，若接班候選人想要順利地脫穎而出，勢必會表面上順應當權者的思想及言行，同時也會找機會黑化其他的競爭者，扯對方的後腿以增加自己最終成功的機率。

因此，現任領導者必須自我覺知，自己除了平日透過信念上的分享以和接棒者在意識上產生量子纏繞的效應，影響其未來的思維外，也必須承認在一切都不確定且有些範圍是自己無法掌控的事實下，面對且放下，才不會被接班人的問題困擾。

（作者是資深企業顧問）