仲量聯行：首季北市A級辦公室租金緩升 內湖商辦租金跌約1.4%

仲量聯行8日舉辦 2025 年第 1 季市場記者會、分析台北市 A 級辦公市場及台灣資本市場的最新趨勢；仲量聯行指出，今年第 1 季企業租戶在租賃策略上更加審慎，普遍有拉長議約時程跡象，反映市場對未來發展謹慎態度。同時，受新供給及預租空間釋出帶動，700 坪以上大面積成交顯著成長。台北市整體 A 級辦公市場 700 坪以上成交件數比例達 21%，年增 17%，季增 3%，核心商業區該類成交件數占比為 20%，亦較去年同期及上季顯著成長，年增 16%、季增 8%，成為推動市場成交的主要動力。

不過，核心商業區成交量則較上季增加 18%，顯示企業對於黃金地段的需求仍然穩健。此外，資本市場買氣同步趨緩，受經濟與政策影響，整體第 1 季買氣明顯降溫，市場熱度集中於具資本優勢之企業與投資人。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬指出，「今年第 1 季商辦租賃市場，雖整體 A 級辦公室（A 辦）租金緩升，然無顯著波動，A 辦實質租賃面積亦未顯著擴張，成交量體主要來自汰舊換新，如都更及 B 級辦公室升級需求，而非新增需求或企業擴張所驅動。南港 A 辦新供給亦影響內湖租賃動態，內湖房東調整租金策略因應部分租戶外移現象。整體而言，企業租賃策略趨於審慎，市場競爭加劇，現階段對於企業而言，可能是鎖定長期租約的有利時機。」

仲量聯行觀察，第 1 季核心商業區持續吸引企業進駐，租賃需求以專業服務業最為強勁。核心商業區整體成交 10,889 坪，占整體市場 82%，為交易大宗。成交量則較上季增加 18%，顯示企業對於核心區位的辦公空間依然抱持高度興趣。核心商業區四大次級市場中，其他次級市場（西區及南京松江）受 B 級辦公大樓都更、辦公室升級影響，企業空間策略調整推動該區成交量創歷史新高，達 6,693 坪，占核心商業區成交面積之 61%。信義次級市場則憑藉該區優質大樓規格優勢，吸引企業租戶進駐，成交量占比 33%，表現次佳。產業租賃需求方面，以顧問、律師等專業服務業占比最高，達 32%；其次為日商綜合貿易商社、政府機關等其他產業，占比 30%。

綜觀台北核心商業區整體空置與淨去化動態，台北核心商業區持續消化去年新增供給，空置率下降 0.6 個百分點至 6.4%，市場需求穩健。租金方面，首季平均每月每坪租金達 3,214 元、季增 0.33%，擺脫前季停滯態勢，然年增長率則略為趨緩，較上季下降 0.63%，顯示長期租金增長動能減弱。

以北市核心商業區四大次級市場表現觀察，其他次級市場去化動能最強，主要集中於新大樓，空置率下降 2.3 百分點至 8.7%，回落 10% 以下水準；其次為信義次級市場，空置率下降 0.7 個百分點至 7.7%，除了積極消化去年庫存，亦同時去化舊 A 級辦公大樓新釋出空間；敦北、敦南區域因租戶面積縮小，空置率分別上升 0.5%、0.7%。

其他及信義次級市場持續推動核心商業區租金成長。其中，其他次級市場租金季漲幅最大，達到 0.43%，主要由皇翔台北站前大樓帶動，未來西區新大樓有望進一步推動該次級市場之租金成長；信義次級市場則受惠於頂級辦公大樓與具區位優勢商辦，季度租金增幅達 0.38%，為核心商業區次高。

南港商業區首季成交 2,349 坪成交量占比中以消費性產品及零售業租賃需求最強，占比 66%。由於南港 C3 落成，新大樓加入供給，空置率再度突破雙位數水平，增加 8.8% 至 18.1%；租金亦受到新大樓較高成交租金影響，自去年全年每月每坪租金 2,311 元提升至2,352 元，單季漲幅達 1.75%。市場對於優質辦公空間需求仍然穩健，帶動租金水平上揚。

內湖辦公市場方面，則呈現租金與空置率分化的趨勢，西湖段供需相對平衡，而文德段則因空置率上升，租金調整幅度較大。整體而言，季空置率下降 1.8 個百分點至 10%，其中文德段空置率由 9% 續攀升至 12.2%、西湖段下降 3.4 個百分點至 9.3%。平均每坪月租金季跌 2.47% 至 1,419 元，主要受文德段租金大幅調整影響。

文德段因應空置率攀高，租金顯著下調，當前每坪月租金水準約為1,020 元，季減 7.18%；西湖段雖整體空置率下降，房東因應個別大樓供需動態調整招租策略，當前每坪月租金水平約為 1,548 元，平均租金仍下跌 1.46%。