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創業家啟動企業聯合採購服務 預計年底前占營收20%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商平台創業家（8477）轉型增加業務，正式啟動企業採購服務，以聯合採購與數位化技術，協助企業強化供應鏈管理、降低採購成本。

創業家先前經營B2B2C網站生活市集，商家在平台開店、銷售產品給消費者，並鼓勵消費者大批採購。但2020年遇到疫情影響，加上流量成本增加，營運走下坡。去年初森鉅科技（8942）集團以每股16.65元收購創業家股權，2024年底完成收購。根據創業家公告2024年財報，去年全年稅後淨損1.27億元，虧損擴大、連四年虧損，每股淨損3.63元。並因為淨值低於財報所示股本的二分之一，一度被打入全額交割股，4月7日才恢復為普通交易方式。

創業家指出，因製造成本持續上升與消費增長放緩，企業需創新採購模式，平台將增加提供聯合企業採購服務，將構建整合性平台，改善採購效率。目前平台涵蓋逾五萬件商品，橫跨日常用品、工廠用具、食品飲料等，並提供企業禮品、季節性商品及非標準品的客製化採購規劃服務，協助企業提升營運效益，降低採購風險。

創業家表示，去年10月進行市場可行性測試以來，與母公司森鉅、不鏽鋼生產商以及工具機生產商等多家上市櫃企業展開合作。預計2025年底前，企業採購業務將占整體營收20%。創業家今年1-2月累計營收9,413萬元，年減50.4%。

創業 消費

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