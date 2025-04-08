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台虎首位女董座 前華航高雄分公司總經理黃世惠接任

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航今天召開臨時董事會，選任前中華航空股份有限公司高雄分公司總經理黃世惠接任董事長，她也是台灣虎航首位女性董事長。記者黃仲明／攝影
台灣虎航今天召開臨時董事會，選任前中華航空股份有限公司高雄分公司總經理黃世惠接任董事長，她也是台灣虎航首位女性董事長。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天（8日）召開臨時董事會，經台灣虎航董事會選任，董事長一職由前中華航空股份有限公司高雄分公司總經理黃世惠接任並於今日生效。台灣虎航表示，董事長黃世慧航空業學經歷豐富，且熟稔英、日文，是執掌台灣虎航的最合適人選，也是台灣虎航首位女性董事長，有望在其豐富的管理資歷下，帶領台灣虎航的營收再創佳績，也為台灣虎航帶來全新面貌。

台灣虎航表示，黃世惠具有澳洲格里菲斯大學（Griffith University）航空管理碩士及日本東海大學國際關係學士學位，於2002年進入華航，擔任過華航台南分公司經理、客運處精緻旅遊策劃部經理、日本福岡分公司總經理（管理全九州地區業務）、美國紐約分公司總經理（管理美東地區業務）及華航諾富特飯店（現為桃園機場凱悅酒店）副總經理等要職，且2017年起曾任台灣虎航商務長近三年期間，熟悉低成本航空的營運模式。

其他高階主管部份，原財務長暨公司治理主管徐心怡因個人生涯規劃將於4月15日離職。新任人選賈瑋中已獲董事會委任於4月16日生效，賈瑋中原為台灣虎航經營分析暨股務部經理，擁有中原大學財經法律系及台北大學企業管理系雙碩士學位，曾於會計師事務所任職，相關產學經歷豐富，且在內部推動台灣虎航的上市過程功不可沒。

台灣虎航自去年（2024）迎來開航10周年外，也成功從創新板轉為一般板上市，為國內的低成本航空公司寫下新頁，新的管理團隊將為台灣虎航開創嶄新氣象，以「飛安第一（Safety First）」為營運基石，在企業永續經營的理念下，帶領團隊邁向下一個10年。

台灣虎航今天召開臨時董事會，董事長一職由前中華航空股份有限公司高雄分公司總經理黃世惠接任並於今日生效。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今天召開臨時董事會，董事長一職由前中華航空股份有限公司高雄分公司總經理黃世惠接任並於今日生效。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 桃園機場 華航

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